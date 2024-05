"Il palco tende a sinistra..": così Trump rischia la gaffe durante il comizio

Sono momenti tesissimi negli Stati Uniti, dove i candidati alle elezioni presidenziali, previste per il 5 novembre, sono in piena campagna elettorale. In questo clima ha fatto sorride il recente incidente di cui è stato vittima Donald Trump, 45º presidente Usa che concorre per fare ritorno alla Casa Bianca. Trump si trovava in Minnesota per uno dei suoi famosi rally quando si è ritrovato ad essere protagonista, suo malgrado, di un momento piuttosto imbarazzante. Mentre stava arringando la folla numerosa venuta ad ascoltarlo, il tycoon ha perso l'equilibrio, rischiando seriamente di cadere dal palco.

Il momento imbarazzante

L'episodio si è verificato lo scorso venerdì 17 maggio. Donald Trump si stava rivolgendo ai suoi sostenitori di St. Paul, in Minnesota, su un piccolo palco allestito per l'occasione. L'ex presidente degli Stati Uniti era concentrato nel suo discorso quando, a un certo punto, si è verificato un cedimento del palco sui cui si trovava ed ha rischiato di cadere. Come si vede nei filmati, Trump ha perso l'equilibrio ma è riuscito a riprendersi in fretta, reggendosi al leggio.

Fra le risate generali di chi era presente, il tycoon ha ironicamente commentato: "Sapete, questo è il palco peggiore. Chi ha messo in piedi questo palco?" . Mentre le persone continuavano a ridere, Trump ha proseguito il suo siparietto, mettendosi ad esaminare il palco in questione. "Questo maledetto palco sta cadendo a pezzi, continua a tendere verso sinistra, come tante altre cose... Questo appalto è stato terribile" , ha aggiunto, suscitando altra ironia.

Il comizio del magnate è poi andato avanti. L'ex presidente non ha mancato di attaccare nuovamente l'avversario Joe Biden, in cerca di riconferma alla Casa Bianca. " È tutto una questione di disinformazione. Arrivano i piloti, e lui dice che pilotava aerei. Arrivano i camionisti, e lui: io guidavo un camion. Arriva la gente dal Minnesota, e lui: io vivevo in Minnesota. Giusto? È così pieno di m***a. Questo tipo. Terribile" , ha dichiarato.

Le reazioni

I sostenitori di Biden non hanno perso occasione, usando l'episodio del palco cedevole per tacciare Trump di debolezza. "Un debole Trump quasi cade sul palco dopo essersi appoggiato troppo forte al podio e poi si è scatenato in uno sfogo rabbioso definendo i suoi addetti agli eventi 'schifosi'" , ha commentato un sostenitore di Biden su X.

Sui social si è dunque scatenato nuovamente il dibattito in merito alle condizioni di salute di entrambi i candidati alla Casa Bianca, da alcuni considerati troppo anziani. Biden ha ormai 81 anni e non sono pochi gli episodi di rovinose cadute o in cui è parso confuso. Trump ne ha 78, e c'è chi ha espresso dubbi anche su di lui.

In generale, secondo quanto riferito dal Daily Mail, il 60% degli americani non crede che i due candidati abbiano la capacità mentale necessaria per ricoprire la carica di presidente.