"Follia". È scontro frontale tra Bill Gates e Elon Musk

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo scontro tra super ricchi all'orizzonte? La domanda è lecita, considerando l'attacco frontale firmato da Bill Gates nei confronti di Elon Musk. Il fondatore di Microsoft ha criticato aspramente mister Tesla per aver promosso politiche di estrema destra negli Stati Uniti e all'estero, definendo "folle" il suo comportamento. Ma non solo. Intervistato dal Times, il 69enne ha invitato i Paesi stranieri ad adottare delle misure di "salvaguardia per assicurarsi che i super-ricchi non influenzino le loro elezioni".

Pur considerando Musk "super intelligente", Gates ha invitato l'uomo più ricco del mondo a utilizzare il suo talento per "pensare a come dare una mano" invece di lasciarsi andare "all'agitazione populista". Un affondo a dir poco tranchant: "Vuole promuovere la destra ma poi dice che Nigel Farange non è abbastanza di destra. Lui sta con l'AfD". Il riferimento è alle dichiarazioni in cui l'imprenditore sudafricano definì il partito di estrema destra "l'unica speranza" per Berlino.

Ma non è tutto. Gates non è infatti l'unico ad aver messo nel mirino il braccio destro di Donald Trump, indicato come responsabile del Dipartimento per l'efficienza governativa. Nelle scorse ore anche Steve Bannon ha speso giudizi feroci nei confronti di Musk e del suo strapotere. "Una persona malvagia" che punta ai soldi, il j'accuse dell'ex stratega della Casa Bianca nonchè megafono del movimento Make America Great Again, convinto di essere stato estromesso dalla cerchia del tycoon a causa sua: "Fermarlo è diventata per me una questione personale - ha raccontato al Corriere - Prima, dal momento che ha messo così tanti soldi, ero pronto a tollerarlo. Non più".

Musk ha avuto degli screzi anche con Sam Altman di OpenAI, la startup a cui fa capo ChatGPT e una delle tre aziende protagoniste di Stargate, l'iniziativa da 500 miliardi di dollari per l'infrastruttura dell'intelligenza artificiale annunciata da Trump.

L'imprenditore ha stroncato il piano, convinto che le tre società coinvolte non abbiano i fondi necessari. Immediata la replica stizzita di Altman e lo scatto d'ira degli alleati di Trump, che non hanno digerito le critiche pubbliche dell'uomo più ricco del mondo.