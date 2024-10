Come l'ideologia gender ha conquistato il dipartimento di Stato

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha il compito di promuovere gli interessi americani all'estero attraverso missioni diplomatiche complesse e delicate, nonché di mantenere la sicurezza di tali missioni e degli americani che le svolgono.

L'interesse nazionale dovrebbe essere il punto di riferimento dell'istituzione, ma sotto il presidente Joe Biden, il Dipartimento di Stato ha sminuito questo obiettivo critico a favore di una nuova agenda globale: diffondere la teoria radicale del gender nelle nazioni straniere.

Il cambiamento è iniziato dall'alto. Il Presidente Biden e, a sua volta, l'apparato sotto di lui hanno guidato la carica di sinistra dell'America sulla scena mondiale. Una volta insediatasi nel 2021, l'amministrazione ha usato i disordini razziali dell'anno precedente come pretesto per emanare una serie di ordini esecutivi e di memorandum per radicare le ideologie di sinistra a tutti i livelli del governo federale, con il pretesto della “diversità, equità e inclusione” o DEI.

Nell'ambito di questa iniziativa, la Casa Bianca ha imposto a ogni agenzia federale di presentare regolarmente rapporti dettagliati sui progressi della DEI, di nominare un responsabile della diversità e di creare “Agency Equity Teams”, i cui leader erano incaricati di “fornire risultati equi”. Questi requisiti hanno contribuito a quello che il presidente ha definito “un ambizioso programma di equità per tutto il governo”.

La componente di genere di questa agenda si è estesa al Dipartimento di Stato attraverso il “Memorandum sulla promozione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer e intersessuali nel mondo” del Presidente. Pubblicato nel febbraio del 2021, questo memorandum ha ordinato allo Stato e ad altre agenzie di monitorare da vicino e riferire sulle politiche “LGBTQI+” dei nostri alleati, di “ampliare il numero di Paesi disposti a sostenere e difendere” la concezione di genere della sinistra radicale - ad esempio, finanziando “sostenitori della società civile” favorevoli ai transgender per cambiare l'opinione pubblica in quei Paesi - e di legare i principi della teoria del genere ai programmi di aiuto all'estero dell'America.

Se necessario, la nota sosteneva che le agenzie avrebbero dovuto usare “l'intera gamma di strumenti diplomatici e di assistenza” per assicurare il rispetto di questa agenda da parte dei governi stranieri, comprese “sanzioni finanziarie, restrizioni sui visti e altre azioni”.

L'espressione più visibile di questa politica è stata l'autorizzazione del Segretario Antony Blinken del 2021 che permetteva alle ambasciate americane di sventolare le bandiere arcobaleno. Questo gesto simbolico era però solo la punta dell'iceberg. Sotto la guida di Blinken, lo Stato ha intessuto la teoria critica nel tessuto della politica estera americana. “Voglio essere chiaro su questo punto”, ha dichiarato il Segretario al momento della nomina del primo Chief diversity officer dell'Agenzia nel giugno 2021. “Promuovere la diversità e l'inclusione è compito di ogni singolo membro di questo dipartimento. È una missione cruciale”.

A tal fine, Blinken ha guidato l'adozione di un piano interno per la diversità che impegna il dipartimento ad assumere “una forza lavoro che rifletta la diversità degli Stati Uniti e ad attuare un piano di reclutamento completo che si rivolga ai gruppi sottorappresentati“; a condurre una sofisticata ‘Indagine sul clima del DEIA’; e, bizzarramente, a produrre una ‘campagna di narrazione digitale in crowdsourcing’ chiamata #FacingDiplomacy, una cronaca autoflagellante dell'”impatto storico della discriminazione nel Dipartimento”.

Incentivi materiali assicurano il rispetto di questa ideologia ufficiale: l'“avanzamento del DEIA” è ora considerato “un elemento per tutti i dipendenti come parte dei criteri di prestazione lavorativa, delle opportunità di avanzamento di carriera e della retribuzione delle prestazioni senior”.

Il cuore dello sforzo del Dipartimento, tuttavia, non è quello di aumentare l'adesione in patria, ma di diffonderla all'estero. Lo Stato ha reclutato un gruppo di attivisti di genere per radicare queste teorie nella politica estera.

Una figura chiave è l'attivista di genere Jessica Stern, che il Presidente ha nominato inviata speciale per promuovere i diritti umani delle persone LGBTI+. In precedenza è stata direttore esecutivo di OutRight Action International, ha contribuito a fondare il gruppo di base LGBTI delle Nazioni Unite ed è stata responsabile della prima risoluzione delle Nazioni Unite che include il termine “identità di genere”.

Un'altra figura chiave è Zakiya Carr Johnson, che all'inizio di quest'anno ha assunto il ruolo di responsabile della diversità del Dipartimento. Come Stern, anche Johnson ha un passato di attivismo, avendo trascorso sei anni in una ONG di sinistra in Brasile, oltre che in altre organizzazioni “inclusive”, come Atlantic Fellows, ODARA Solutions e la sua start-up, Black Women Disrupt.

Queste donne non sono figure di spicco. Esercitano una pressione aggressiva sulla teoria di genere nella politica estera. La Johnson, in particolare, promuove regolarmente l'agenda ideologica del Dipartimento di Stato sui social media, mettendo in evidenza il suo scambio con l'alto rappresentante brasiliano per le questioni di genere, incontrando l'ambasciatore cileno per applaudire la sua “#FeministForeignPolicy” o parlando all'ambasciata colombiana di “diversità” e “inclusione”.

L'agenda della diversità è stata tradotta nelle operazioni quotidiane delle ambasciate di tutto il mondo. Alcune ambasciate stanno persino controllando le posizioni di sicurezza per verificare l'aderenza alla DEI. In un annuncio di lavoro per una posizione di scorta di sicurezza presso il Consolato Generale degli Stati Uniti a Lagos, ad esempio, si dice ai candidati che “la Missione degli Stati Uniti in Nigeria sostiene la Diversità, l'Equità, l'Inclusione e l'Accessibilità (DEIA)” e che “tutti i generi sono invitati a candidarsi”. Circa due terzi del sommario delle mansioni sono dedicati alla DEIA, come se i funzionari di sicurezza statunitensi dovessero preoccuparsi più dei pronomi di genere che degli attacchi terroristici.

All'interno delle ambasciate, il genere è diventato quasi un'ossessione. L'ultimo rapporto annuale di Stato sui progressi LGBTQI+ elenca innumerevoli sforzi presenti e futuri in tutte le agenzie estere per rendere il mondo sicuro per la teoria queer, dagli “Eventi Pride presso la sede centrale” alla “Parità di genere nel luogo di lavoro messicano”. Tra questi c'è una partnership a livello di dipartimento con il Global Equality Fund, un'entità pubblico-privata “dedicata all'avanzamento e alla difesa dei diritti umani delle persone LGBTQI+ in tutto il mondo” che ha destinato fondi a 116 organizzazioni LGBTQI+ “di base” in 73 Paesi.

Lo stesso Stato afferma che gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti dovrebbero riflettere l'ideologia progressista. In un rapporto speciale sulla “Promozione del DEIA”, redatto dalla commissione consultiva del Dipartimento sulla diplomazia pubblica, lo Stato valuta “come le missioni statunitensi adattano i programmi esistenti ai principi del DEIA”, che devono informare “tutti gli aspetti della politica del Dipartimento e gli sforzi per affrontare le barriere alle opportunità per gli individui storicamente e attualmente gravati dalla disuguaglianza e dalla discriminazione sistemica”. La realpolitik, in altre parole, dovrebbe lasciare il posto alla teoria critica.

Questi sforzi sollevano una domanda critica: La teoria di genere promuove gli interessi nazionali degli Stati Uniti? La risposta sembra

essere negativa. Ma questo non è certo un ostacolo per gli attivisti di genere dello Stato. Vogliono appendere la bandiera arcobaleno in tutte le parti del mondo più sfortunate. Questa missione ha la meglio su tutte le altre.