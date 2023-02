Si sblocca lo stallo tra Londra e Bruxelles: raggiunto accordo sull'Irlanda del Nord

Il Regno Unito e la Unione europea hanno raggiunto l'accordo sulla revisione delle regole commerciali post-Brexit per l'Irlanda del Nord, emendando il protocollo del 2020 che era stato apposto nel patto Londra-Bruxelles. " L'accordo è fatto ", ha annunciato ai media britannici una fonte vicina al governo di Rishi Sunak attorno le 15:30 italiane. L'ottimismo era nell'aria da diverse ore dopo che Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, era giunta nel Paese per incontrare Sunak e Re Carlo III al Castello di Windsor.

La mossa segna la fine di un braccio di ferro lungo quasi un anno e iniziato nello scorso giugno, quando l'allora primo ministro Boris Johnson iniziò a mettere in discussione il protocollo che creava di fatto una barriera interna al Regno Unito sul fronte commerciale, lasciando le sei contee dell'Irlanda del Nord all'interno del mercato unico. La vittoria del Sinn Fein e dei cattolici favorevoli alla riunificazione e lo stallo del Democratic Unionist Party (Dup) favorevole all'asse con Londra alle elezioni del 5 maggio scorso ha aperto allo stallo di governo a Belfast, che il Dup non vuole sbloccare fino a che non sarà risolta la questione della barriera di fatto tra i due tronconi del Regno Unito.

L'accelerazione di Johnson, proseguita da Liz Truss e Sunak, per chiedere la modifica del protocollo si doveva alla volontà di mettere in campo una soluzione alla crisi nordirlandese che rischiava di spaccare il Regno Unito. Anche Joe Biden, presidente statunitense ma uomo di origini irlandesi, si è speso per favorire una mediazione. Oggi giunta a compimento. Sunak e von der Leyen spiegheranno in conferenza stampa i dettagli del comunicato.