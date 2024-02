"È un maleducato": lo sberleffo sarcastico di Putin contro Biden

Il presidente russo Vladimir Putin ha risposto agli insulti ricevuti dal suo omologo statunitense Joe Biden, che durante una raccolta fondi a San Francisco in vista delle elezioni di novembre ha definito il leader di Mosca “un pazzo figlio di puttana”. Secondo l’inquilino del Cremlino, sono stati commenti beceri che hanno dimostrato come il numero uno di Washington sia “un maleducato”.

Rispondendo ad una domanda del giornalista di Vgtrk Pavel Zarubin, Putin ha affermato che “t u ed io abbiamo parlato di recente e mi hai chiesto chi sia preferibile per noi come futuro presidente degli Stati Uniti. Ho detto che lavoreremo con qualsiasi presidente, ma credo che per noi, per la Russia, Biden sia preferibile ”. Secondo il leader della Federazione, la reazione di Biden ha dimostrato che “ ho assolutamente ragione ”. Con una punta di sarcasmo, lo zar ha osservato che il leader della Casa Bianca non avrebbe potuto dirgli “ ’Volodya, ben fatto, grazie. Mi hai aiutato molto’ ”. Le parole del presidente americano avevano già scatenato l’ira di altri rappresentanti di alto livello della politica russa. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato che “ l’uso di un linguaggio del genere da parte del presidente degli Stati Uniti contro il capo di un altro Stato difficilmente potrà offendere il nostro presidente, il presidente Putin. Ma svilisce coloro che usano questo vocabolario. Probabilmente è una sorta di tentativo di sembrare un cowboy di Hollywood ”. Sul suo canale Telgram, la rappresentante del ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova ha scritto che “ la prossima volta che Joe Biden userà la definizione ‘pazzo figlio di puttana’, dovrebbe ricordare che gli americani la associano meglio al suo stesso figlio, Hunter Biden ".