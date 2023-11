La "nuova" minaccia di Kim: un satellite per spiare Seul (con l'aiuto di Putin)

Kim Jong-un vuole mostrare i muscoli al resto del mondo e se non può contare sulle sue forze, sa che può comporre il numero del Cremlino e rivolgersi a Vladimir Putin, di recente il suo alleato più stretto. Secondo fonti sudcoreane, il regime della Corea del Nord è da tempo intenzionato a lanciare in orbita un satellite spia, ma per fare ciò è necessario il contributo di Mosca dato che i primi due tentativi, avvenuti con le sole risorse nordcoreane, non sono andati a buon fine.

A dare notizia della longa manus dell’Orso russo negli affari militari di Pyongyang è stato il ministro dell’Unificazione della Corea del Sud, Kim Yung-ho, che ha dichiarato durante un briefing con la stampa: "È difficile prevedere quando la Corea del Nord farà il suo terzo tentativo di lancio, ma sembrano esserci segnali che riceveranno assistenza tecnica dalla Russia" . Secondo il ministro dell’Unificazione, il motivo per cui il lancio del satellite da ottobre è stato rimandato a data da destinarsi, risiederebbe nella necessità di ricevere il nullaosta da parte dei russi per l’invio di tecnici e risorse per fare dell'evento un successo. Se Pyongyang riuscisse in questa impresa, Yung-ho avverte che potrebbero esserci nuove provocazioni da parte nordcoreana e ciò avrebbe delle conseguenze nell'area settentrionale della regione Asia-Pacifico.

Non sarebbe la prima volta che Putin e Kim si danno una mano quando uno dei due si ritrova con l’acqua alla gola. A inizio novembre, il comando di stato maggiore sudcoreano aveva diffuso la notizia relativa all’invio di 2 mila container contenenti munizioni varie nel porto di Vladivostok da impiegare poi nella guerra contro l’Ucraina. Già alcuni giorni fa, il consiglio di Stato di Seul aveva annunciato che Mosca potesse essere impegnata nella fornitura a Pyongyang di satelliti spia militari, aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea.