Putin: "Pronti a trattare con Zelensky se sarà rieletto". E sfida gli Usa con i missili Oreshnik

Ucraina, Siria, rapporti con Stati Uniti e Cina. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati da un combattivo Vladimir Putin durante la consueta conferenza stampa di fine anno. " La politica è l'arte del compromesso ", ha affermato il capo del Cremlino che ha precisato di aver sempre detto che la Russia è pronta " ai negoziati e ai compromessi. È solo che l'altra parte si è rifiutata " di farlo. Smentendo la sua posizione lo zar ha poi precisato che la Russia parlerà con Volodymyr Zelensky se si presenterà alle elezioni e otterrà la legittimità politica.

Lo zar si dice pronto ad incontrare il presidente eletto Donald Trump "in qualsiasi momento" sottolineando di non parlare con il tycoon da quattro anni. È proprio sui rapporti con gli Stati Uniti e la prossima amministrazione repubblicana che si giocherà una partita decisiva sulle sorti della guerra in Ucraina e non solo.

Pesa la posizione del Cremlino sull'Alleanza Atlantica - "", sostiene Putin secondo il quale "" e "". A tal proposito sfida l'Occidente dicendo che "".