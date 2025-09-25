Via il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca: ecco con cosa l'ha sostituito Trump

Le immagini del nuovo assetto della Walk of Fame della Casa Bianca, ripreso in un video diventato virale sul web, hanno scatenato un acceso dibattito negli Stati Uniti: stando a quanto riferito nelle scorse ore, Donald Trump avrebbe deciso di far sostituire il ritratto di Joe Biden con l'immagine di un'autopenna che genera proprio la firma del suo predecessore su un foglio bianco.

Questa novità relativa alla "Presidential Walk of Fame", recentemente installata alla Casa Bianca, sembra un modo per ironizzare su Biden e rilanciare ancora una volta le accuse spesso arrivate da parte Repubblicana, e del Tycoon in particolar modo, di un eccessivo e improprio utilizzo dell'autopenna. Trump, che ha a lungo messo in dubbio le capacità mentali dell'allora presidente degli Stati Uniti, non ha mai fatto mistero di avere il sospetto che i collaboratori siglassero importanti documenti in sua vece utilizzando proprio la penna automatica per riprodurne fedelmente la firma.

Così tanto da aver ordinato di effettuare un'indagine proprio sulle azioni dell'ex presidente e sull'uso sconsiderato della penna automatica in un memorandum in cui si cita il suo "declino cognitivo". Nel promemoria si invita a indagare se "alcuni individui abbiano cospirato per ingannare il pubblico sullo stato mentale di Biden ed esercitare in modo incostituzionale i poteri e le responsabilità del Presidente".

Nel documento si spinge a includere nell'indagine "qualsiasi attività, coordinata o meno, volta a proteggere intenzionalmente il pubblico da informazioni riguardanti la salute mentale e fisica di Biden " e " qualsiasi accordo tra i collaboratori di Biden per considerare falsi, in modo cooperativo e ingannevole, i video registrati sull'incapacità cognitiva del Presidente ". Per questo motivo, Trump ha chiesto una revisione dei " documenti politici per i quali è stata utilizzata l'autopen, inclusi i condoni di clemenza, gli ordini esecutivi, i memorandum presidenziali o altre decisioni politiche presidenziali" .

Biden respinse subito le accuse: "Voglio essere chiaro: ho preso delle decisioni durante la mia presidenza. Ho preso delle decisioni su condoni, decreti esecutivi, le leggi e proclami. Qualsiasi affermazione contraria è ridicola e falsa".

Introducendo l'intenzione di realizzare una Walk of Fame vicino allo Studio Ovale, Trump aveva annunciato al The Daily Caller che non tutti i presidenti sarebbero stati trattati allo stesso modo.

"Metteremo una foto dell'autopenna".

Alla domanda se ci sarebbe stato undi Biden, il Tycoon rispose:Detto fatto, e la modifica è stata apportata, scatenando reazioni contrastanti tra i cittadini statunitensi.