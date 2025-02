Trump: "Il rilascio di Fogel sia inizio della fine della guerra con la Russia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Marc Fogel, l'ostaggio americano liberato dalla Russia, sarà questa sera alla Casa Bianca. A riferirlo Donald Trump, secondo quanto riporta Bloomberg. Trump ha dichiarato di augurarsi che la liberazione di Fogel segni un nuovo inizio dei rapporti con la Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina. "Siamo stati trattati molto bene dalla Russia", ha detto Trump. "In realtà, spero che questo sia l'inizio di un rapporto in cui possiamo porre fine a quella guerra", ha osservato.

Fogel, insegnante della Pennsylvania, designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come ingiustamente detenuto in Russia, è ora libero dopo oltre tre anni di detenzione. L'uomo è stato preso in custodia in Russia nell'agosto 202. Fogel stava scontando una condanna a 14 anni di lavori forzati ed è stato appena classificato come detenuto ingiustamente dall'amministrazione Biden a fine dicembre. Secondo il New York Times, l'accordo è stato negoziato dall'imprenditore miliardario e inviato speciale del presidente Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, anche se i dettagli dell'accordo tra Washington e Mosca sono scarsi. I funzionari statunitensi hanno dichiarato che Fogel è stato rilasciato dalla Russia e trasportato fuori dal Paese a bordo del jet privato di Witkoff.

Il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz ha affermato in una dichiarazione che lo scambio "serve come dimostrazione di buona fede da parte dei russi e un segnale che ci stiamo muovendo nella giusta direzione per porre fine alla brutale e terribile guerra in Ucraina". Il rilascio, infatti, potrebbe essere una prova tangibile dei contatti fra Casa Bianca e Cremlino annunciati da Trump questa settimana ma nè confermati nè smentiti da Mosca. I contenuti dell'accordo, al di là della liberazione di Fogel, non sono chiari e non si sa al momento se si sia stata discussa la pace con Kiev nelle trattive per la liberazione condotte da Witkoff, a cui, secondo indiscrezioni, sarebbe stato affidato anche un ruolo nel processo di pace per l'Ucraina.

Witkoff è volato a Mosca a bordo del suo aereo privato per trattare la liberazione di Fogel, divenendo così il primo funzionario americano ad arrivare nella capitale russa dal novembre 2021, dal tentativo dell'allora capo della Cia William Burns di dissuaderedall'idea di un'invasione dell'Ucraina.