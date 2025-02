“Torniamo alla plastica!”. Così Trump stronca le cannucce green

Ascolta ora 00:00 00:00

“Back to plastic!”. Ossia: “Torniamo alla plastica!”. Con queste parole Donald Trump ha annunciato la fine delle cannucce green tanto volute dal predecessore Joe Biden. Il presidente americano ha reso di voler riportare in auge le cannucce di plastica sulla piattaforma Truth Social: “La prossima settimana firmerò un ordine esecutivo per mettere fine alla ridicola spinta dell’amministrazione Biden per le cannucce di carta, che non funzionano”.

Trump è da tempo critico nei confronti degli sforzi compiuti per vietare le cannucce di plastica, materiale nemico dell’ambiente secondo il mondo verde, lamentandosi che le alternative “cartacee” sono terribili. Già nel 2020 il tycoon si lamentava del fatto che le cannucce di carta “si disintegravano” prima che potesse finire un drink. "Qualcuno ha provato quelle cannucce di carta? Non funzionano molto bene", disse all’epoca.

Ma non solo. Recentemente Trump ha posto l’accento sull’incoerenza di certe scelte sostenibili. Il riferimento è a quelle cannucce di carta avvolte nella plastica: "Le cannucce di carta sono avvolte nel cellophane, hai mai visto questo? Voglio dire, cosa sta succedendo? Hai cannucce di carta, sono avvolte nel cellophane. Questo paese è impazzito". Insomma, si tratta di un tema molto caro all'inquilino della Casa Bianca, che nel corso della campagna presidenziale del 2020 decise di vendere le proprie cannucce riutilizzabili con il marchio speciale “TRUMP” per sfruttare la controversia. “Stai con il presidente Trump e acquista oggi stesso il tuo pacchetto di cannucce riciclabili”, si leggeva nel messaggio promozionale che pubblicizzava l’articolo (costo 15 dollari).

Anche da questo punto di vista non

mancheranno le polemiche. I, ossessionati dal green, hanno dichiarato guerra alla plastica monouso per ridurre gli sprechi. Molti Stati, inoltre, hanno emanato divieti sulle cannucce di plastica.