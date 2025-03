Il piano artico della Nato e quelle parole sulla Groenlandia: "Penso che accadrà..."

Ascolta ora 00:00 00:00

Il presidente Donald Trump ha dichiarato di ritenere che la potenziale annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti si verificherà. Trump ha difeso questa idea, affermando che gli Stati Uniti hanno bisogno della grande isola artica – che è un territorio della Danimarca – “per la sicurezza internazionale”.

Le dichiarazioni del presidente sono state rilasciate durante un incontro alla Casa Bianca con il segretario generale della NATO Mark Rutte, visibilmente in imbarazzo. Un giornalista ha chiesto a Trump quale fosse la sua visione della potenziale annessione della Groenlandia quando il presidente Usa ha risposto seccamente “Penso che accadrà”. Il presidente si è poi rivolto a Rutte e ha detto: “Parleremo con te” della questione. ″È davvero una domanda appropriata”, ha aggiunto. Rutte ha detto rapidamente che per quanto riguarda il se unirsi o meno agli Stati Uniti, sarebbe stato il caso di lasciare la questione fuori da questa discussione, perché non influenzare la NATO sulla questione.

Rutte ha convenuto che la Groenlandia e il Circolo Polare Artico sono essenziali per motivi di sicurezza, notando che Cina e Russia hanno una presenza crescente nella regione. Ma ha detto che qualsiasi discussione sui tentativi di Trump di acquisire la Groenlandia era al di fuori della sua competenza. "Non voglio trascinare la NATO in questa situazione", ha ribadito Rutte.

"La Danimarca è molto lontana" dalla Groenlandia nonostante l'isola ne faccia parte, ha detto ancora Trump nello Studio Ovale. Il presidente ha poi accennato in modo sommario alle origini del dominio danese, dubitandone. Trump ha sottolineato che gli Usa hanno già una presenza militare in Groenlandia e che forse vi giungeranno sempre più soldati pronti ad andare lì. Trump ha anche suggerito che le recenti elezione in Groenlandia siano state molto positive per gli Usa e che i vincitori sono stati "persone molto buone".

Trump e Rutte hanno parlato alla stampa giovedì, mentre il presidente incontrava il leader dell'alleanza militare. I due hanno parlato di diversi argomenti, tra cui la guerra tra Ucraina e Russia e il finanziamento della NATO. Intanto, gli osservatori affermano che la vittoria del partito di centro-destra Demokraatit (Democrazia) della Groenlandia, che ha ottenuto la maggior parte dei seggi parlamentari, con il 30% dei voti, non garantisce né un rapido passo verso l'indipendenza né legami più stretti con gli Stati Uniti. Un sondaggio d'opinione pubblicato a gennaio ha mostrato che un numero schiacciante di groenlandesi è a favore dell'indipendenza.

Il sondaggio ha mostrato che l'84% desiderava l'indipendenza dalla Danimarca, mentre il 45% ha affermato di volerla solo se non danneggia il proprio tenore di vita. Solo il 9% ha affermato di non volere la piena indipendenza dalla Danimarca e solo il 6% era a favore di diventare uno stato degli Stati Uniti.