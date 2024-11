Sostenitore dei dazi e delle criptovalute: Trump nomina il miliardario Lutnick al Commercio

Ascolta ora 00:00 00:00

Donald Trump prosegue senza sosta nella formazione della sua squadra del futuro. A sole due settimane dalle elezioni Usa, l'amministrazione Trump sembra prendere sempre più forma. Il presidente eletto ha annunciato oggi la nomina di Howard Lutnick come segretario al Commercio. Lutnick è co-presidente del team di transizione di Trump, oltre che presidente e amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald. Adesso, in qualità di segretario al Commercio, avrà un ruolo di primo piano nell'attuazione dell'agenda economica e commerciale del presidente. Il dipartimento supervisiona un'ampia gamma di politiche federali, tra cui quelle relative ai semiconduttori, alla sicurezza informatica e ai brevetti.

Fino a pochi giorni fa Lutnick era stato preso in considerazione anche per il Tesoro, un ruolo che è stato al centro di manovre di alto profilo nel mondo Trump. Allo stesso tempo, la posizione del Tesoro è attentamente monitorata nei circoli finanziari, dove un candidato dirompente potrebbe avere conseguenze negative immediate sul mercato azionario, che Trump osserva attentamente. La notizia arriva anche dopo che Elon Musk e altri nell'orbita di Trump hanno chiesto al presidente di abbandonare il precedente favorito per la carica di segretario al Tesoro, Scott Bessent, in favore di Lutnick. Musk ha affermato nel suo post che "Bessent è una scelta di business as usual, mentre @howardlutnick in realtà attuerà un cambiamento".

Incoronato dall'alto di Truth Social, Lutnick è emerso come consigliere economico di Trump nell'ultimo anno e ha guidato il suo team di transizione. Ha chiesto tariffe per proteggere le industrie statunitensi dalla concorrenza estera, imposte aziendali più basse e un'espansione della produzione energetica americana. Negli ultimi due anni, Lutnick si è distinto per aver donato 1 milione di dollari al super PAC del MAGA, secondo i registri delle elezioni federali, e ha organizzato una raccolta fondi nella sua casa di Bridgehampton, NY, che ha raccolto 15 milioni di dollari. In totale, ha donato o raccolto più di 75 milioni di dollari per gruppi che sostengono il signor Trump nel ciclo del 2024, secondo qualcuno a conoscenza della sua raccolta fondi che ha parlato a condizione di anonimato per discutere di personaggi non pubblici.

Se la nomina di Lutnick verrà confermata dal Senato, si unirebbe a una lunga serie di segretari al commercio scelti tra i maggiori donatori di un presidente. Ma il Dipartimento del Commercio-budget di 11 miliardi di dollari e circa 50mila dipendenti- si è trasformato in una macchina da guerra, fondamentale per il funzionamento del sistema Usa. L'agenzia è il principale sostenitore nazionale degli interessi commerciali delle aziende statunitensi a livello globale.

Tuttavia, supervisiona anche un sistema sempre più importante di restrizioni tecnologiche, che impediscono l'esportazione di determinate tecnologie, tra cui i semiconduttori, in Cina, Russia e altrove, per motivi di