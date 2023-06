Russiagate, si riaccende lo scontro negli Usa: Fbi sotto accusa

Torna a far discutere John Durham, il procuratore speciale incaricato dall'ex Attorney general William Barr di indagare sulle origini del Russiagate e determinare se via sia stato un "complotto" ordito ai danni dell'ex presidente Donald Trump al fine di dimostrare una "collusione" tra la campagna del tycoon e la Federazione russa prima delle elezioni presidenziali del 2016. Il procuratore, originario del Connecticut, si è presentato nella giornata di martedì davanti alla Commissione Intelligence della Camera e, mercoledì, dinanzi alla Commissione Giudiziaria della Camera. Nel prima caso l'udienza si è svolta a porte chiuse. Durham, come riporta la Cnn, ha smentito possibili ingerenze nelle sue indagini, sottolinendo il fatto che non c'è stata alcuna interferenza politica nel suo lavoro. Ha infatti dichiarato che il procuratore generale Merrick Garland, nominato da Biden, non ha bloccato nessuna delle sue azioni e non si è intromesso nelle sue indagini come invece ha sostenuto Donald Trump in queste ore.

Cosa ha detto Durham

D'altra parte, Durham ha ribadito i contenuti del rapporto finale di 316 pagine e le dure critiche contro l'Fbi, affermando che gli agenti hanno mostrato "pregiudizi" contro Donald Trump e sottolineando che l'apertura di un'indagine per verificare se la campagna di Trump si stesse coordinando con la Russia nel 2016 non stava in piedi. " Né le forze dell'ordine statunitensi né la comunità di intelligence sembrano aver mai avuto alcuna prova effettiva di collusione sin all'inizio dell'indagine Crossfire Hurricane ", si legge nel rapporto. Nell'udienza a porte chiuse dinanzi al Comitato Intelligence, Durham ha spiegato ai membri della commissione la necessitò di apportare alcune riforme all'Fbi e del Foreign Intelligence Surveillance Act, nonostante il suo recente rapporto abbia omesso qualsiasi nuova raccomandazione, eventuali incriminazioni comprese. Il procuratore ha infatti dovuto difendersi sia dai democrtici, che non hanno mai visto di buon occhio la sua indagine, sia dai repubblicani che trovano piuttosto deludente il suo lavoro dopo 4 anni, Donald Trump in primis. L'indagine di Durham inchioda l'Fbi, sottolineando che " il personale dell'Fbi ha mostrato una grave mancanza di rigore analitico nei confronti delle informazioni che ha ricevuto, in particolare le informazioni ricevute da persone ed entità politicamente affiliate ". In particolare, si è fatto affidamento " su indizi investigativi forniti o finanziati (direttamente o indirettamente) dagli oppositori politici di Trump ". Durham critica, in particolare, la gestione opaca dell'ex direttore dell'Fbi James Comey e l'ex vicedirettore Andrew McCabe.

Quell'accusa a Clinton