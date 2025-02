Il piano di Trump per Gaza: "Controllo a lungo termine, sarà la Riviera del Medio Oriente"

Ascolta ora 00:00 00:00

Colpo di scena alla Casa Bianca. Durante la conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Donald Trump ha annunciato a sorpresa che intende porre la Striscia di Gaza sotto il controllo diretto degli Stati Uniti che si occuperanno della sua ricostruzione promuovendovi uno “sviluppo economico” senza precedenti. Il presidente americano ha dichiarato che “ci metteremo al lavoro: che si tratti di possederla e di essere responsabili dello smantellamento di tutte le pericolose bombe inesplose e delle altre armi presenti sul sito, di spianare l'area e di eliminare gli edifici distrutti”.

Trump ha poi proseguito il suo intervento sostenendo di ritenere che “si possa trasformare Gaza in un luogo internazionale incredibile. Non voglio apparire frivolo o saccente, ma potremmo farne la Riviera del Medio Oriente”. Il tycoon non ha escluso la possibilità di inviare militari americani nella Striscia - "faremo ciò che è necessario. Se sarà necessario, lo faremo" - e rispondendo alla domanda di un giornalista ha affermato di immaginare una proprietà statunitense “a lungo termine” dell’enclave palestinese devastata da oltre un anno e mezzo di combattimenti. Poco prima della conferenza stampa, The Donald aveva ribadito ai reporter nello Studio Ovale il suo piano, per il momento respinto da Egitto e Giordania, di trasferire nei vicini Stati arabi la popolazione palestinese attualmente a Gaza.

Il presidente Usa sembra aver convinto delle sue proposte Netanyahu che ha elogiato Trump come leader "capace di pensare fuori dagli schemi". "Dici cose che gli altri si rifiutano di dire, ha dichiarato Bibi rivolgendosi al tycoon, “e una volta superato lo stupore iniziale, la gente si gratta la testa e dice: 'Sapete, ha ragione".

ll premier israeliano ha inoltre aggiunto che il capo della Casa Bianca “vede un futuro diverso per una terra che ha visto così tanto terrorismo, così tanti attacchi contro di noi e così tante tribolazioni: ha una idea diversa, che merita attenzione".