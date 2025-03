Trump: "Sull'Iran molto presto accadrà qualcosa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo settimane monopolizzate da Ucraina e Gaza, la Casa Bianca sposta l’attenzione su Teheran. Nelle ultime ore infatti Donald Trump ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul regime iraniano che lasciano intendere che, a meno di 50 giorni dall’inizio del secondo mandato del tycoon, un nuovo colpo di scena nella politica estera Usa potrebbe essere in arrivo. In merito all'Iran " qualcosa accadrà molto, molto presto ", ha affermato il presidente americano parlando con i giornalisti nello Studio Ovale. “ Ne parleremo molto presto, credo ”, ha ribadito il commander in chief aggiungendo che “ potremmo avere un accordo di pace (sul nucleare). Non parlo per forza o debolezza, sto solo dicendo che preferirei vedere un accordo di pace piuttosto che l’altro. Ma l’altro risolverà il problema ”.

Trump ha detto ai reporter che “ siamo alle ultime battute ” dei negoziati con l’Iran e che spera che " l'altro " (un intervento militare) si riveli inutile. Un concetto espresso poche ore prima dal presidente statunitense in un’intervista a Fox Business News nella quale ha rivelato anche di aver scritto una lettera agli iraniani. “ Spero che negozierete, perché se dovessimo intervenire militarmente sarebbe una cosa terribile ". Questo è il messaggio contenuto nella missiva riportato da The Donald stesso e inviato all'ayatollah Ali Khamenei.

Trump ha reso noto di aver inviato la lettera mercoledì scorso sottolineando che preferirebbe “ negoziare un’intesa. Non sono sicuro che tutti siano d'accordo con me, ma possiamo fare un accordo che sarebbe altrettanto buono come se si vincesse militarmente ". " Ma il momento è adesso. Il momento si avvicina ”, ha proseguito il tycoon che ritiene che “ qualcosa accadrà in un modo o nell'altro " e che " l'altra alternativa è che dobbiamo fare qualcosa perché non si può lasciare che abbiano un'arma nucleare ".

Il capo della Casa Bianca, che intende applicare la “ massima pressione ” nei confronti del regime islamico, ha dichiarato di credere che la Repubblica Islamica “ voglia ricevere quella lettera ”. Proprio sulla missiva si è però aperto un piccolo giallo. La missione dell'Iran alle Nazioni Unite ha fatto sapere di non aver ricevuto “ alcuna lettera del genere ” dal presidente degli Stati Uniti. La notizia del messaggio di Trump è stata peraltro accolta con scetticismo dai media iraniani. “ È "il solito show di Washington ", ha commentato l'agenzia di stampa Nour, vicina all'apparato di sicurezza di Teheran, aggiungendo che la politica estera del tycoon è “ slogan, minacce, azioni temporanee e marcia indietro! ".

In merito ad un possibile attacco agli impianti atomici iraniani che potrebbe essere portato a termine da Israele con l’assistenza degli americani il ministro degli Esteri della Repubblica Islamica è stato chiaro. Il programma nucleare di Teheran, ha detto nelle scorse ore Abbas Araghchi, " non può essere distrutto con un’azione militare.

non entreremo in trattative dirette con gli Stati Uniti finché continueranno con la loro politica di massima pressione e le loro minacce

Si tratta di una tecnologia che abbiamo sviluppato e questa tecnologia è nel nostro cervello, non può essere bombardata". Araghchi ha poi aggiunto che "".