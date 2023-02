Gli Usa abbattono un oggetto non identificato sopra l'Alaska: cosa sappiamo

È mistero sull'oggetto non identificato avvistato sui cieli dell'Alaska e abbattuto da un caccia F-22 dell'aviazione degli Stati Uniti d'America. La notizia ha fatto il giro del web, soprattutto per le caratteristiche dell'oggetto in questione.

Secondo quanto riferiscono le autorità statunitensi, infatti, si trattava di qualcosa delle dimensioni di una piccola auto e non aveva nessuno al suo interno. Chiaramente ciò ha subito dato vita a numerose speculazioni.

L'abbattimento

Insomma, dopo il pallone spia cinese, un altro oggetto ha solcato i cieli americani. A quanto pare l'oggetto volava in alta quota a nord dell'Alaska ed è stato abbattuto intorno alle ore 13:45 di ieri, venerdì 10 febbraio (le 19:45 in Italia). L'allarme era però scattato già giovedì.

La decisione di abbatterlo è arrivata perché il suo volo, a 12 mila metri di altitudine, avrebbe potuto diventare un rischio per il traffico aereo. Questo quanto dichiarato John Kirby, portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale.

L'oggetto è stato colpito da un missile Aim-9X lanciato da un caccia decollato dalla base dell'Air Force di Elmendorf di Anchorage (Alaska). Il presidente Biden ha fatto sapere che l'operazione è stata un successo.

Il mistero

Poche tuttavia le informazioni date in merito all'oggetto. Sappiamo solo che il pilota del caccia che lo ha abbattuto ha dichiarato di non aver visto nessuno a bordo. " Era della dimensione di una piccola auto ", ha affermato John Kirby, come riportato da Tgcom24. " Non sappiamo a chi appartenesse, se fosse di proprietà statale o di una corporation. Non conosciamo quali fossero gli obiettivi ". Non è stato possibile inoltre sapere a quale velocità l'oggetto stesse viaggiando, se fosse manovrabile o se avesse capacità di spionaggio e/o sorveglianza.

Le autorità americane si stanno ora occupando del recupero nelle acque territoriali a largo dell'Alaska e forse, in un secondo momento, avremo maggiori risposte. Gli Usa hanno chiarito che si tratta, in ogni caso, di un oggetto più piccolo e meno sofisticato rispetto al pallone spia abbattuto la scorsa settimana, e che molto probabilmente non era neppure attrezzato per l'attività di spionaggio.