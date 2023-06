“Una macchina contro l’apnea”. La rivelazione sulla salute di Biden

Continua a destare preoccupazione lo stato di salute di Joe Biden. Recentemente operato per la rimozione di un cancro della pelle, il presidente americano è costretto da qualche settimana a fare uso di un apparecchio per la ventilazione meccanica a pressione positiva continua (Cpap). L’ottantenne soffre infatti di apnee del sonno e la Casa Bianca, con il portavoce Andrew Bates, ha tenuto a fare chiarezza in seguito alle speculazioni alimentate dalla recente comparsa sul volto di presunti segni di una maschera facciale, il trattamento più comune per chi è affetto da questa patologia

In base a quanto confermato dalla stampa statunitense, Biden soffre di apnea notturna da diversi anni ma la situazione è peggiorata esponenzialmente nell’ultimo periodo. Già nel 2008, quando era vicepresidente con Barack Obama, aveva parlato della patologia, mentre nel 2019 il suo medico personale aveva reso noto che era stato sottoposto a più interventi chirurgici al setto nasale. Nei rapporti medici degli ultimi tre anni, dal 2021 al 2023, invece, nessuna menzione della patologia.

Il ricorso alla ventilazione meccanica per le apnee del sonno probabilmente riaccenderà il dibattito sulle condizioni di salute di Biden, che all’età di 80 anni ha annunciato di volersi ricandidare nel 2024. Se le accuse dei repubblicani sulla sua scarsa lucidità possono essere attribuite ad un “normale” scontro politico, negli ultimi tempi il democratico ha dovuto fare i conti con diversi problemi. Come anticipato, pressochè in concomitanza con la moglie Jill, a febbraio ha subito la rimozione di un cancro della pelle diagnosticato durante uno screening sanitario di routine. Per la precisione, è stato rimosso un carcinoma a cellule basali, che normalmente non si diffonde o metastatizza e che è una delle forme più diffuse di cancro della pelle negli Stati Uniti.