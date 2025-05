Bilaterale a Roma tra Vance e Zelensky: l'incontro è durato 30 minuti

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima dell'incontro a Palazzo Chigi con Ursula von der Leyen e Giorgia Meloni, JD Vance ha contrato Volodymyr Zelensky a villa Taverna, residenza dell'ambasciatore Usa in Italia. Con loro sono presenti anche il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il capo dell'ufficio della presidenza ucraina, Andriy Yermak. Si tratta del primo incontro tra Vance e Zelensky dopo il duro faccia a faccia alla Casa Bianca dello scorso febbraio, quando il vicepresidente americano ha accusato il presidente ucraino di essere irriconoscente per quanto fatto dagli Usa per il suo Paese.

I due si sono incrociati anche in piazza San Pietro, dove erano entrambi presenti all'intronizzazione di Papa Leone XIV. Tra loro ci sono stati sorrisi e strette di mano davanti a decine di migliaia di persone e in quel momento non era ancora stata resa nota la possibilità di un incontro nella residenza dell'ambasciatore Usa a Roma. Dopo la messa in Vaticano, Vance ha visitato con la moglie Usha la basilica di Santa Maria Maggiore dove è sepolto Papa Francesco e ha pregato sulla tomba del Pontefice deceduto lo scorso 21 aprile. " Era amato da molti cattolici in tutto il mondo e spero che vi unirete a me nel pregare per il riposo della sua anima ", ha scritto poi sui social postando una foto della visita. Quest'oggi, l'agenda di impegni di Vance è molto fitta e non è previsto un incontro con Leone XIV: i due si potrebbero incontrare domani prima che il vicepresidente torni negli Stati Uniti.

Anche il Pontefice oggi ha un'agenda ricca di appuntamenti: dopo aver ricevuto il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, e il resto della delegazione italiana, inclusa Giorgia Meloni, ha incontrato anche Volodymyr Zelensky e sua moglie. Non è stato reso noto il contenuto dell'interlocuzione. Il presidente ucraino si è trattenuto circa due ore in Vaticano dopo la messa. " Siamo grati per le parole speciali pronunciate oggi durante la solenne Messa sulla necessità di una pace giusta e per l'attenzione rivolta all'Ucraina e al nostro popolo. Ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza ", ha scritto Zelensky dopo la celebrazione.

Inizialmente sembrava esserci la possibilità di untra il Papa, il presidente ucraino e il vicepresidente americano ma questa possibilità è sfumata e i tre si incontreranno in