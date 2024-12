Meloni vede Trump a Parigi: i dossier sul tavolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Leader occidentali riuniti a Parigi per la cerimonia di riapertura di Notre Dame a Parigi. Grande attesa per l’arrivo di Donald Trump, che ha incontrato all’Eliseo sia il presidente francese Emmanuel Macron, sia il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma non solo. Secondo quanto riferito dalla Cnn, il presidente eletto degli Stati Uniti avrà un incontro anche con Giorgia Meloni. I due si incontreranno durante il ricevimento organizzato da Macron, la stessa fonte ha confermato che si tratterà di “un incontro privato”.

Dalle varie crisi internazionali ai rapporti tra Roma e Washington, Trump e Meloni si soffermeranno sui principali dossier politico-economici, confermando ancora una volta la profonda e storica amicizia che da sempre legano Stati Uniti e Italia. Non si tratta del primo contatto tra i due dopo la vittoria del tycoon alle elezioni presidenziali. Poche ore dopo la conferma della vittoria, Meloni chiamò il nuovo inquilino della Casa Bianca per congratularsi del successo e confermare la solida alleanza, nonché il partenariato strategico. Entrambi avevano espresso la volontà "di lavorare in stretto coordinamento su tutti i principali dossier internazionali, a partire dalla guerra in Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente" , con l' "obiettivo comune di promuovere stabilità e sicurezza, anche nel quadro dei rapporti con l'Unione europea" .

Come anticipato, prima della cerimonia a Notre Dame Trump ha incontrato Macron e Zelensky. Secondo quanto ricostruito, il presidente eletto ha dato il suo consenso al trilaterale solo poche ore prima del suo arrivo all’Eliseo. Il numero uno di Kiev si è detto "soddisfatto" del meeting e ha parlato di incontro "positivo e produttivo".

Trump, prima di vedere Macron, aveva evidenziato che "Il mondo sta impazzendo, ne parleremo". Il vertice è durato trenta minuti e all'uscita dal palazzo presidenziale transalpino volti distesi e strette di mano.