Dazi, l'annuncio di Trump: "Prime lettere alle 18". E minaccia: "+10% ai Paesi pro Brics"

Donald Trump tira dritto. Il presidente americano ha annunciato sul suo social Truth che oggi alle 12 - le 18 in Italia - inizierà a inviare le prime lettere su dazi e accordi commerciali, in vista della scadenza per l’entrata in vigore delle imposte sospese. "La maggior parte dei Paesi" sarà sistemata entro il 9 luglio "o con una lettera o con un accordo", ha evidenziato il capo della Casa Bianca, rimarcando che le prime missive partiranno in giornata, mentre "altre martedì": "Sarà un mix di lettere e alcuni accordi già fatti".

I dazi annunciati nelle lettere partiranno il 1° agosto, ha sottolineato il segretario al Commercio Howard Lutnick: "Le tariffe inizieranno l’1 agosto ma il presidente le fissa ora". Ma non è tutto. Trump ha infatti minacciato di imporre tariffe aggiuntive del 10 per cento sui Paesi che sostengono le politiche perseguite dal gruppo Brics: "Non ci saranno eccezioni a questa politica".

Non è tardata ad arrivare la replica del gruppo. Riunito a Rio de Janeiro, l'asse dei Paesi emergenti - tra cui Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - ha stroncato i dazi sulle importazioni "indiscriminati" imposti dall'amministrazione a stelle e strisce, nonché i recenti attacchi contro l'Iran. I Brics hanno aggiunto che tali restrizioni “minacciano di ridurre il commercio globale, interrompere le catene di approvvigionamento globali e introdurre incertezza”.

Tornando al confronto tra Usa e Ue, nelle scorse ore il segretario al Tesoro americano Scott Bessent aveva lanciato segnali positivi: "Siamo vicini a chiudere diversi accordi commerciali, ci aspettiamo grandi annunci nei

prossimi giorni" le sue parole ai microfoni della Cnn. Ci sono stati dei progressi significativi, ha proseguito, ribadendo che la strategia utilizzata nei negoziati è quella della "massima pressione".