Londra dichiara guerra ai migranti: "Fanno a pezzi il Paese"

Il governo laburista inglese, che politicamente si colloca a sinistra, ha annunciato una poderosa stretta sui migranti irregolari che attraversano i confini del Paese per mano del ministro degli Interni, Shabana Mahmood, che vuole apportare modifiche al sistema di asilo nel Regno Unito, nel tentativo di placare i crescenti timori sull'immigrazione. L'immigrazione illegale, ha detto Mahmood come riportato dalla BBC, " sta facendo a pezzi il Paese " e anche per questo motivo tra le ipotesi che sono a vaglio e che verranno presentate nei prossimi giorni potrebbe esserci anche l'aumento del tempo minimo a 20 anni per ottenere la residenza permanente per i richiedenti asilo. Attualmente, coloro che ottengono lo status di rifugiato lo mantengono per cinque anni, dopodiché possono richiedere un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e infine la cittadinanza. Inoltre, se i Paesi di provenienza diventassero sicuri, gli asilanti che non hanno ancora ottenuto la residenza e la cittadinanza sono tenuti a tornare nel proprio Paese, a meno che non dimostrino di essersi inseriti adeguatamente nella società.

Ma non solo, perché pare che Mahmood stia lavorando anche a un sistema in base al quale i soggetti che hanno ottenuto l'asilo nel Paese vengano costantemente sottoposti a controlli per verificare che la loro presenza nel Regno Unito rispetti le leggi e sia adeguata al tessuto sociale britannico. Inoltre, è prevista è prevista una modifica alle leggi che garantiscono alloggio e sostegno finanziario ai richiedenti asilo, con l'inserimento del supporto discrezionale, quindi se passasse la modifica il si potrà negare l'aiuto a coloro che possono lavorare o hanno beni. Mahmood ha presentato il pacchetto di proposte come " la riforma più radicale per contrastare l'immigrazione illegale nei tempi moderni ", progettata per " ripristinare il controllo e l'equità del sistema ".

Mahmood ha anche dichiarato al programma Sunday with Laura Kuenssberg della BBC di considerare l'affrontare la migrazione illegale come una " missione morale ". Si tratta di una presa di posizione decisa da parte del governo di Keir Starmer, che non ha mai negato di voler contrastare l'immigrazione illegale, come testimoniano i contatti anche con Giorgia Meloni. L'obiettivo dei cambiamenti è quello di rendere il Regno Unito una destinazione meno attraente per chiunque pensi di trasferirsi, complicando la burocrazia e le regole per ottenere i benefici.

So che la migrazione illegale sta causando enormi divisioni qui nel nostro Paese, e credo che dobbiamo agire se vogliamo mantenere il consenso pubblico per l'esistenza stessa di un sistema di asilo

", ha dichiarato Mahmood.