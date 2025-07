Monito di Meloni sui dazi Usa: "Scongiurare una guerra commerciale"

Dai dazi all'Ucraina, Giorgia Meloni ha fatto il punto sui principali dossier internazionali al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il cancelliere federale dell'Austria Christian Stocker. "Abbiamo parlato dei negoziati commerciali in corso tra l'Unione europea e gli Stati Uniti e siamo d'accordo sul fatto che occorrerà scongiurare una guerra commerciale tra le due sponde dell'Atlantico" la linea del primo ministro sul tema dazi: "Continueremo, insieme con gli altri leader europei e con la commissione europea a lavorare per un accordo che possa essere reciprocamente vantaggioso. Accordo che deve essere concluso prima del prossimo primo di agosto".

L'obiettivo è quello di risolvere la questione attraverso il dialogo, strada principale per arrivare a un'intesa equa. La Meloni ha evidenziato che la priorità "rimane rafforzare l'occidente nel suo complesso, rendere ancora più forte le nostre economie che sono già strettamente interconnesse: tutti gli altri scenari sarebbero totalmente insensati nell'attuale contesto". E, ancora, un accordo sui dazi "reciprocamente vantaggioso" fra Washington e Bruxelles "deve essere concluso prima del primo agosto".

Il dialogo con il cancelliere austriaco Stocker ha riguardato anche la guerra in Ucraina, la Meloni ha espresso soddisfazione per il cambio di strategia di Donald Trump: "Continuiamo a non vedere passi avanti sul lato russo: la Russia continua a colpire civili con attacchi sempre più brutali, che dimostrano quanto poco Mosca sia impegnata a costruire la pace che tutti perseguiamo, nonostante la volontà di dialogo dell'amministrazione Trump, che Putin ha deciso di non accogliere. Vediamo un cambio di postura da parte degli Stati Uniti e lo salutiamo positivamente".

La linea di Roma non cambia di una virgola. "Bisogna continuare da un lato a sostenere l'Ucraina, perchè si possa difendere", aumentando la pressione su Mosca, la strada tracciata dalla leader del governo: "Come sapete l'Ucraina ha ripetutamente accettato il cessate il fuoco incondizionato e ha assicurato la disponibilità al tavolo delle trattative mentre all'altra parte continuiamo a non vedere passi avanti".

Altro dossier centrale a livello internazionale è il Medio Oriente. La Meloni ha rimarcato di aver condiviso con il collega austriaco "l'assoluta urgenza di un cessate il fuoco a Gaza, che possa condurre al rilascio degli ostaggi e permettere di fornire alla popolazione civile assistenza umanitaria". "L'impegno dell'Unione europea è senz'altro positivo" ha aggiunto: "Da parte mia continuo quotidianamente a lavorare per sostenere i mediatori".

Grande sintonia tra Roma e Vienna sulla lotta all'immigrazione irregolare. Intesa confermata soprattutto sulle "soluzioni innovative", ha spiegato la Meloni: "Lavorare immaginando anche nuove soluzioni per un problema diventato sempre più complesso che difficilmente può essere gestito con gli strumenti che abbiamo sempre immaginato".

Stocker s'è congratualto con l'Italia "per i successi che ha già raggiunto" a proposito dell'immigrazione: "Sono molto felice di potere trovare in Italia un partner molto stretto e affidabile e ti ringrazio cara presidente per tutti i tuoi sforzi anche personali che hai mostrato per assicurare le frontiere esterne dell'Unione europea".