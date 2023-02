"Non è vero...". Sgarbi e l'sms di Meloni che sbugiarda Macron

Resta forte l'attrito fra Italia e Francia dopo che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di tenere una cena all'Eliseo col cancelliere tedesco Scholz e il presidente ucraino Zelensky. Il comportamento tenuto dalla Francia nei confronti dell'Italia, rimasta, di fatto, esclusa, non poteva non suscitare una reazione decisa da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito come " inopportuna " l'iniziativa del presidente francese.

Le giustificazioni di Macron

Raggiunto dai cronisti a margine del summit europeo, Macron ha glissato, cercando di evitare l'argomento e adducendo quasi delle giustificazioni. " Ho voluto ricevere il presidente Zelensky con il cancelliere Scholz e penso che eravamo nel nostro ruolo ", ha dichiarato alla stampa. " La Germania e la Francia hanno un ruolo particolare, da otto anni, sull'Ucraina, e penso che stia anche a Zelensky scegliere il formato che vuole ", ha aggiunto.

Insomma, Volodymyr Zelensky avrebbe avuto un ruolo in quanto accaduto? Secondo quanto dichiarato da Giorgia Meloni non sarebbe proprio così.

L'sms che sbugiarda Macron

Ospite a Stasera Italia, trasmissione in onda su Rete 4, Vittorio Sgarbi è riuscito a fare un po' di chiarezza, leggendo in diretta tv un messaggio sul cellulare che gli era stato inviato direttamente dal presidente del Consiglio. "Non è assolutamente vero che sia stato Zelensky a decidere il formato. È stato Macron, me lo ha detto Zelensky ", scrive Giorgia Meloni, riferendosi all'incontro di Parigi.

Insomma, il presidente francese avrebbe realmente delle responsabilità, altro che Zelensky. Le sue dichiarazioni ai microfoni della stampa vengono, di fatto, smentite.

" Credo che scrivendolo volesse che lo dicessi ", ha commentato Sgarbi dopo aver letto l'sms. " La cosa che abbiamo sentito, che è stato Zelensky, non corrisponde al vero, è stato Macron che evidentemente vuole istaurare una battaglia che non ha significato perché noi siamo fondamentali nel rapporto con l'Ucraina per la fedeltà assoluta che ha dimostrato fin dal primo momento la Meloni ", ha aggiunto.

" È corretto che Macron ha utilizzato Zelensky per dire che è stato lui a scegliere il formato, perché oramai tutto diventa un format ", ha convenuto anche la conduttrice Barbara Palombelli.

Ciò che appare chiaro in tutta questa vicenda diplomatica, è che Macron non abbia voluto ammettere il proprio ruolo. Una volta trovatasi faccia a faccia col presidente ucraino, però, Giorgia Meloni ha approfittato dell'occasione per fare chiarezza, chiedendo spiegazioni direttamente a Zelensky. Quest'ultimo, pare, avrebbe dichiarato che è stato proprio il presidente della Repubblica francese a scegliere gli ospiti.

"Macron è abituato a mentire"

Durissimo il giudizio di Vittorio Sgarbi nei confronti del presidente francese. "Si capisce che Zelensky ha mostrato grande affetto per l'Italia e non ha ragione di discriminare un paese amico ", ha concluso al termine del suo commento. "È irragionevole, insensato, è una menzogna, Macron è abituato a mentire ".