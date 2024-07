I messaggi dei leader europei a Trump dopo l'attentato

Ascolta ora 00:00 00:00

L'attentato di Butler contro Donald Trump ha sconvolto la comunità internazionale: si tratta del più grave tentativo di omicidio negli Stati Uniti dopo quello nei confronti di Ronald Reagan nel 1981. Il presidente in quel caso rimase gravemente ferito mentre il candidato alla corsa alla Casa Bianca, anche grazie al giubbotto antiproiettile, è stato ferito all'orecchio dentro, ma senza gravi conseguenze. I leader europei hanno espresso massima solidarietà nei confronti del candidato e anche Giorgia Meloni, con un messaggio, è intervenuta in sostegno di Trump.

I messaggi dei leader europei

" Seguo con apprensione gli aggiornamenti dalla Pennsylvania, dove il 45esimo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato colpito durante un comizio. A lui la mia solidarietà e i miei auguri di pronta guarigione, con l'auspicio che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevalere dialogo e responsabilità su odio e violenza ", è la nota rilasciata da Palazzo Chigi. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha rilasciato una nota, affidandola ai social: " Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell'ex presidente Trump. Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente. La violenza politica non ha posto in una democrazia ".

Sempre dai social è arrivato il messaggio del presidente francese, Emmanuel Macron, il quale ha dichiarato che il suo pensiero " va al presidente Donald Trump, vittima di un attentato. Gli invio i miei auguri di pronta guarigione. Una persona è morta, diversi sono i feriti. È una tragedia per le nostre democrazie. La Francia condivide lo shock e l'indignazione del popolo americano ". Anche il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha condannato l'attacco a Trump, sottolineando che la violenza e l'odio " non hanno posto in una democrazia ". Ha poi espresso gli auguri di pronta guarigione all'ex presidente e al resto dei feriti, oltre che le condoglianze ai parenti della persona deceduta tra il pubblico. Olaf Scholz ha parlato di un attacco "spregevole" e ha sottolineato che " simili atti di violenza minacciano la democrazia ".

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto " sconvolto nell'apprendere della sparatoria all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il suo comizio in Pennsylvania. Tale violenza non ha giustificazione e non ha posto in nessun luogo del mondo " ma anche " sollevato nell'apprendere che Donald Trump è ora al sicuro e gli auguro una pronta guarigione. Le mie condoglianze vanno ai familiari della vittima di questo attacco, un partecipante al comizio. Vorrei che l'America ne uscisse più forte ". Anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha voluto dire la sua sull'attentato: " Sara e io siamo rimasti scioccati dall'attacco al presidente Trump. Preghiamo per la sua sicurezza e la sua pronta guarigione ".

I messaggi dall'Italia

Dall'Italia, messaggi di solidarietà e vicinanza all'ex presidente sono arrivati anche dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che si è detto " sconvolto dalle immagini in Pennsylvania ". Ora, aggiunto, è intento a seguire " gli sviluppi in contatto con l'ambasciata italiana in Usa. Auguro al 45esimo presidente Donald Trump pronta guarigione e ribadisco, anche oggi, la nostra profonda vicinanza agli Usa. Condanno la violenza che non può avere spazio in dibattito democratico ". Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, ha dichiarato: " Gli spari, le urla, il sangue. Donald Trump sta bene. Più forte di tutto e di tutti. Gli auguriamo una pronta guarigione. Questo è il presidente di cui ha bisogno l’America ". Il ministro Giuseppe Valditara, nell'esprimere solidarietà a Trump, ha sottolineato come " nella politica deve tornare il rispetto verso l'avversario. La politica che ricorre all'odio e all'aggressione personale ha sempre creato le premesse per il terrorismo ".

Anche Elly Schlein ha voluto esprimere la solidarietà sua e del partito: " Il Pd condanna nel modo più fermo l'attentato a Donald Trump.

La violenza politica non deve trovare alcuno spazio all'interno delle nostre democrazie, lo abbiamo detto in occasione di altri attacchi a politici avvenuti in Europa negli scorsi mesi, e lo ribadiamo con nettezza oggi dopo quello che è successo negli Usa. Ovunque, chi ha a cuore la democrazia, negli Stati Uniti come altrove, deve ora contrastare fermamente ogni tipo di linguaggio di odio e di violenza politica".