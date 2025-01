Gli auguri di Meloni a Trump: "Affronteremo insieme le sfide globali"

Giorgia Meloni all'insediamento di Donald Trump

Nel giorno più importante degli Stati Uniti, mentre Donald Trump giurava fedeltà e si insediava ufficialmente come 47esimo presidente degli Stati Uniti, Giorgia Meloni era lì. Il presidente del Consiglio italiano è stato l'unico leader europeo invitato alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti. Subito dopo la fine del tradizionale rito, il premier ha affidato ai social la sua nota: " Auguri di buon lavoro al Presidente Donald Trump per l'inizio del suo nuovo mandato alla guida degli Stati Uniti d'America ". Sono certa, ha aggiunto Meloni, " che l'amicizia tra le nostre Nazioni e i valori che ci uniscono continueranno a rafforzare la collaborazione tra Italia e Usa, affrontando insieme le sfide globali e costruendo un futuro di prosperità e sicurezza per i nostri popoli ".

Con l'arrivo della leader di Fratelli d'Italia a Palazzo Chigi, il nostro Paese ha ripreso il proprio ruolo di primo piano del panorama politico internazionale, svestendo il panni del gregario che per troppo tempo la sinistra le ha imposto di indossare. L'Italia, ha proseguito Meloni nella sua nota, " sarà sempre impegnata nel consolidare il dialogo tra Stati Uniti ed Europa, quale pilastro essenziale per la stabilità e la crescita delle nostre comunità ". Il presidente del Consiglio italiano, quindi l'Italia, diventano il ponte ideale tra gli Stati Uniti e l'Unione europea, per rafforzare legami e relazioni che da decenni uniscono le due sponde dell'Oceano Atlantico. Il presidente Meloni ha assistito alla cerimonia all'interno della Rotonda, dove è stato spostato il rito dell'insediamento a causa della perturbazione gelida che in questi giorni sta interessando il nord America.

Prima di spostarsi alla Casa Bianca, Meloni e altri ospiti di Donald Trump, insieme allo stesso Presidente, a Elon Musk e a J.D. Vance hanno assistito alla tradizionale messa nella vicina chiesa di St. John, che da 92 anni dà ufficialmente il via alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti.

La presenza italiana alla cerimonia non è solo simbolica, ma dimostra una chiara visione politica e diplomatica, e conferma il ruolo cruciale che, nel prossimo futuro, la nostra Nazione intende giocare nelle relazioni transatlantiche, ponendosi come ponte strategico tra Europa e America

Gli italiani oggi sono orgogliosi di Giorgia Meloni e del ruolo centrale che, grazie al governo di centrodestra, l'Italia riacquista nel dialogo internazionale

