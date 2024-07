Voto in Francia, la Meloni avverte: "Vogliono mettere all’angolo chi non vota sinistra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Duro intervento di Giorgia Meloni a seguito dei risultato delle elezioni in Francia, che al primo turno hanno premiato il partito di Marine Le Pen, con una percentuale di preferenze superiore al 30%. Un risultato che ha portato alle proteste di piazza dei francesi che, evidentemente, non amano l'espressione democratica quando non coincide con il proprio sentimento, e che sta spingendo il partito del presidente Macron tra le braccia degli estremisti di sinistra di Melenchon. " Noto qualcosa che in forme diverse avviene anche in Italia: il tentativo costante di demonizzare e di mettere all'angolo il popolo che non vota per le sinistre. È un trucco che serve a scappare dal confronto sul merito delle diverse proposte politiche ", ha dichiarato il presidente del Consiglio all'agenzia Adnkronos.

Meloni, in primis, si è mostrata compiaciuta per l'elevata affluenza al voto dei francesi, che dimostra una ferma e decisa volontà di esprimere il proprio parere per il governo del Paese. E si è anche complimentata con il Rassemblement National e con " i suoi alleati per la netta affermazione al primo turno ". Ora la Francia dovrà tornare a voto per il ballottaggio e, ha proseguito il presidente del Consiglio, Marine Le Pen " sa che io tratto sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre nazioni ". Quanto alle sue preferenze, il premier non rivela nulla di nuovo: " Siamo di fronte a uno scenario molto polarizzato e se mi chiede se preferisco la sinistra, in qualche caso anche piuttosto estrema, o la destra... Ovviamente preferisco la destra ".

Il risultato francese è una conferma di quello italiano alle politiche del 2022 ma un'anteprima si era già vista alle consultazioni Europee. Gli europei chiamati a esprimere le proprie preferenze stanno dando i loro voti ai partiti di destra, fornendo un'indicazione precisa sulla direzione che dovrà prendere anche l'Europa nel prossimo futuro. " Ho sempre auspicato anche a livello europeo che venissero meno le vecchie barriere tra le forze alternative alla sinistra e mi pare che anche in Francia si stia andando in questa direzione ", spiega il premier italiano, che sottolinea come per la prima volta il Rn di Le Pen " ha avuto degli alleati già dal primo turno (Marion Maréchal e l'ex leader dei Républicain Eric Ciotti) ".

Ma c'è di più, perché, prosegue il premier, " per la prima volta mi pare che anche i Républicain siano orientati a non partecipare al cosiddetto 'fronte repubblicano' ".

È un trucco in cui cadono sempre meno persone… Lo abbiamo visto in Italia, si vede sempre di più in Europa e in tutto l'Occidente

Ma mentre a sinistra si prova una demonizzazione della destra, al pari di quanto avviene in Italia, i cittadini non sembrano più avvezzi a credere a certe ricostruzioni: "".