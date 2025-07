Annuncio di Netanyahu. "Opzioni alternative per liberare gli ostaggi"

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele, insieme ai suoi alleati americani, sta "attualmente valutando opzioni alternative" per ottenere il ritorno degli ostaggi trattenuti a Gaza ed eliminare Hamas nella Striscia. Il primo ministro ha sottolineato che l'inviato statunitense Steve Witkoff ha ragione quando sostiene che Hamas rappresenta "un ostacolo al raggiungimento di un accordo per il rilascio degli ostaggi".

Parole, quelle di Witkoff, che hanno "sorpreso" Hamas. A riferirlo è il sito web di informazione egiziano "Al Qahera", secondo cui Hamas ha ribadito in una nota il proprio "pieno impegno" a proseguire i negoziati e a contribuire, in modo costruttivo, al superamento degli ostacoli per arrivare a un accordo permanente.

Il movimento ha affermato di aver affrontato il processo negoziale con senso di responsabilità nazionale e flessibilità, aggiungendo di aver presentato una risposta finale dopo ampie consultazioni con le fazioni palestinesi, i mediatori e i Paesi amici. Secondo Hamas, i mediatori avrebbero espresso apprezzamento per la sua posizione "positiva".

Le dichiarazioni arrivano dopo che Witkoff ha annunciato, tramite un post sulla piattaforma X, il ritiro del team statunitense dai colloqui in corso a Doha, Qatar, per consultazioni. "Abbiamo deciso di ritirare il nostro team da Doha a seguito dell'ultima risposta di Hamas - ha scritto l'inviato -. Siamo determinati a porre fine al conflitto e a raggiungere una pace duratura a Gaza, e ora valuteremo altre opzioni per il ritorno degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas nella Striscia".

I negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza riprenderanno la prossima settimana in Egitto, dopo che i mediatori termineranno di esaminare l'offerta del movimento islamista palestinese Hamas.

Lo riferisce una fonte egiziana all'emittente "Al Qahera News". Secondo le indiscrezioni, Hamas ha avanzato a Doha, in Qatar, nuove richieste ai mediatori, tra cui il rilascio di oltre 2mila detenuti palestinesi in cambio della liberazione di dieci ostaggi.