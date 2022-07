Berlusconi e Salvini al telefono con Mattarella. "Ora patto per un nuovo governo"

Dopo la proposta del centrodestra di governo su un "patto" per un nuovo esecutivo senza il Movimento 5 Stelle, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno sentito al telefono il presidente Sergio Mattarella. Il leader di Forza Italia ha parlato anche con il premier Mario Draghi per informarlo della posizione di Forza Italia e del centrodestra. L’ex presidente della Bce è tornato a Palazzo Chigi e poi si è ripresentato nuovamente in Aula per la replica ai partiti.

Dopo aver chiarito alcuni punti evidenziati durante il dibattito, in particolare sull'accusa di voler prendere "pieni poteri", sul reddito di cittadinanza e sul superbonus, ha chiesto la fiducia sulla risoluzione presentata da Pier Ferdinando Casini, quella che sostanzialmente "approva" le comunicazioni di stamattina. Una sfida al centrodestra di governo che prima che il premier tornasse a Palazzo Madama aveva chiarito che avrebbe votato soltanto la risoluzione depositata da Roberto Calderoli e Massimiliano Romeo, che chiede l’uscita del M5S dalla maggioranza.

Ormai, infatti, non è un mistero che il discorso di Draghi non ha soddisfatto Forza Italia e Lega. Dopo la conclusione del vertice a Villa Grande, non a caso, era stato diramato un comunicato in cui si metteva nero su bianco che i senatori "voteranno soltanto la propria risoluzione" . Quella "che chiede un patto per un nuovo governo, profondamente rinnovato, guidato ancora da Mario Draghi e senza il Movimento 5 Stelle" .

Intanto, fonti governative fanno trapelare che la possibilità di un Draghi Bis al momento è esclusa. "Il centrodestra è unito per il bene del Paese", aveva detto il leader leghista Matteo Salvini prima di rientrare in Senato. In queste ore, fanno sapere dal partito, ha sentito ripetutamente anche Giorgia Meloni.

Una delle voci che si rincorrono in queste ore è quella di un possibile accordo sulla sostituzione dei ministri pentastellati, in primis Stefano Patuanelli, nel caso in cui il Movimento 5 Stelle non dovessero dare la fiducia sulla risoluzione del senatore Casini. L'orientamento, per ora, sembra essere quello. Proprio la Lega, ieri, non a caso, aveva parlato della necessità di sostituire anche Lamorgese e Speranza, considerati "inadatti a proseguire".