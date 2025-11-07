Bimbo di 12 anni investito dal furgone. "Era incosciente, lotta per la vita"

Lotta contro la morte all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di 12 anni travolto ieri pomeriggio a Milano da un furgone mentre stava attraversando la strada all'angolo tra via Bernardino Verro e via Giacomo Antonini, una carreggiata a grande scorrimento e molto trafficata nel quartiere Vigentino, periferia sud della città. È successo qualche minuto dopo le 17.30, quando il piccolo è corso in strada lontano dall'attraversamento pedonale ed è stato centrato in pieno dal mezzo in transito, un Peugeot Boxer. L'autista - un 21enne risultato poi negativo sia all'alcol che al narco test - si è fermato subito per prestare soccorso al bambino che però, dopo un violento impatto alla testa, era già privo di sensi. Sul posto intanto è arrivato l'elisoccorso che, viste le gravissime condizioni del 12enne, lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale orobico, noto per avere un'area pediatrica dedicata con un pronto soccorso per tutte le patologie acute e croniche.

Subito dopo l'investimento in via Verro sono arrivati anche i genitori del bambino. Si tratta di una famiglia che abita in zona, poco distante dal luogo dell'incidente, in un caseggiato di case popolari e che ha anche un'altra figlia più grande. I soccorritori hanno prestato le loro cure anche alla madre del piccolo ferito che è incinta, all'ottavo mese di gravidanza.

Qualche minuto prima delle 19 è toccata poi a un bambino di 9 anni che stava attraversando la strada a un incrocio semaforizzato con un amico. È accaduto all'angolo tra piazza Durante e via Andrea Costa, in zona Casoretto, periferia nord ovest di Milano. Il conducente della vettura si è fermato, ha chiesto se ci fosse bisogno di aiuto e quando gli è stato detto di no è ripartito. Il bimbo è stato trasportato in codice giallo a Niguarda. Intanto in via Verro, per i rilievi e la ricostruzione della dinamica, arriva anche la Polizia locale guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. I vigili hanno sentito il conducente e, com'è previsto per legge, lo hanno sottoposto ai test anti droga e alcol. Sempre la Locale, proprio ieri mattina aveva arrestato un egiziano di 29 anni responsabile dell'investimento con omissione di soccorso di un uomo di 86 anni, Franco Bertolotti, travolto e ucciso mercoledì in centro, all'angolo tra via Fratelli Bronzetti e via Macedonio Melloni (zona Monforte) mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il "pirata", al volante di un furgone Citroen, intorno a mezzogiorno aveva tirato sotto l'anziano, trascinandolo per una decina di metri, quindi si era fermato ed era sceso vedendo l'uomo sull'asfalto, poi però era risalito sul mezzo e si era dileguato.

Si è scoperto al momento del fermo che il giovane nordafricano guidava senza patente un furgone preso a noleggio per lavoro. Titolare di una ditta di pulizie, il ragazzo risulta senza fissa dimora. Accusato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso, è in carcere a San Vittore.