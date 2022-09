"Solo l'amore...": il dolce messaggio della Meloni per la figlia Ginevra

Primo giorno di scuola in sette regioni e province autonome. Milioni di bambini e adolescenti muniti di cartella per iniziare o riprendere il percorso di studi. In queste ore numerosi politici hanno voluto dedicare un pensiero agli studenti, Giorgia Meloni ha messo da parte i panni di leader di partito per scrivere un messaggio alla figlia Ginevra, nata dall’amore con il giornalista Andrea Giambruno.

Come rivelato dal volto di Fratelli d’Italia, la bimba oggi ha affrontato il primo giorno di scuola elementare, un momento emozionante per tutti i genitori. E non sorprende il tono ricco di amore del post pubblicato dalla Meloni, con una foto che la ritrae insieme alla piccola, mano nella mano. “Eccoti, con la tua cartella enorme, ad affrontare il primo giorno delle elementari. Ci teniamo mano nella mano, mentre andiamo incontro alle nostre sfide più difficili” , ha esordito la politica.

La Meloni ha poi voluto condividere con i suoi seguaci un momento di vita privata: "Ricorda quello che ti ho detto: non sarà la rabbia a darti la forza di andare avanti nè l'ambizione o l'ego o l'invidia. Solo l'amore può darti l'energia che serve a non abbassare mai la testa, a non smarrirti, a non preferire le scorciatoie. Fallo con amore e non ti fermerà nessuno" . Infine, la conclusione ricca di affetto per la sua Ginevra: "Buon viaggio, amore mio" .