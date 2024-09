Calderone: "Più Tfr verso i fondi pensione. La manovra ne faciliterà il trasferimento"

Ascolta ora 00:00 00:00

Serve «un nuovo semestre di silenzio-assenso per il versamento del Tfr nei fondi pensione». Parola del ministro del Lavoro, Marina Calderone (in foto), che ieri ha aperto a Cagliari il G7 Labour. «Bisogna far una nuova campagna di sensibilizzazione sulla previdenza complementare» intesa come un ausilio a una pensione dignitosa; bisogna far cambiare la mentalità ai lavoratori». Calderone ha indicato come «probabile» un intervento in manovra sul rafforzamento dei fondi pensione. «Non sarà stravolgente però credo sia importante coniugare questi due percorsi non perché il primo pilastro possa essere sufficiente, perché con il sistema contributivo se si versa tanto il rendimento sarà adeguato, ma è un supporto ulteriore, un modo di essere previdenti, di guardare al futuro in un'ottica di risparmio».

Il vertice G7 dei ministri del Lavoro, invece, ha visto tra le tematiche centrali l'intelligenza artificiale. «Non è scontato che questo cambiamento si rivelerà positivo o negativo: dipende dalle decisioni assunte dai politici e dalla loro capacità di adottare politiche ambiziose ed efficaci e quadri normativi che favoriscano il progresso sociale, l'inclusione, l'uguaglianza, la prosperità economica, le imprese sostenibili», si legge in un documento predisposto da Cgil, Cisl e Uil.

«È certamente un dibattito che sta dividendo anche le persone, sta dividendo i tecnici perché c'è chi teme certamente quelli che possono essere gli effetti negativi dell'approccio massivo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, e chi invece ne vede le opportunità, e quindi quelle che possono essere anche le condizioni in cui i benefici poi si ricollegano ad altri temi», ha affermato Calderone.