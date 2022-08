"Calenda chiede cose". Sui social esplode l'ironia sul leader di Azione

È tutto da scrivere il destino della sinistra. Dopo annunci e promesse, potrebbe naufragare l’alleanza tra Pd e Azione/+Europa. Le bizze di Carlo Calenda hanno messo a repentaglio la tenuta dell’ammucchiata anti-centrodestra, un’armata brancaleone litigiosa e mossa dall’unico obiettivo di impedire il trionfo di FI, Lega e FdI. E proprio l’ex ministro dello Sviluppo Economico è protagonista sui social in queste ore.

A poche ore dall’incontro decisivo con il segretario dem Enrico Letta, Carlo Calenda è al centro dell’ironia su Twitter. Il motivo? La sua corposa attività sulla piattaforma, ma anche le sue pretese politiche. Nel giro di pochi minuti l’hashtag #calendachiesecose è diventato virale. Il riferimento è alle condizioni poste al Partito Democratico per sancire l’alleanza tra i due partiti.

Trovare un programma comune ed evitare le candidature nei collegi uninominali di chi non ha appoggiato l’esecutivo Draghi o non gli ha dato la fiducia. O, in generale, di figure politiche non gradite. Queste le premesse della possibile intesa a sinistra. I veti di Calenda, insomma, sono noti. E la muscolarità delle sue richieste ha divertito il popolo del web che, tra parodie e iperboli, ha lanciato il trend delle presunte richieste dell’ex titolare del Mise.