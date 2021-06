Centrodestra svetta nei sondaggi. I giallorossi arrancano

Il centrodestra compatto continua a essere la principale forza politica del nostro Paese, come rileva il sondaggio Swg per il Tg La7. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia uniti godono complessivamente del 48% delle preferenze degli elettori del nostro Paese e tengono a distanza i giallorossi, che nella formazione a due con Partito democratico e Movimento 5 Stelle si ferma al 35,4%. Prosegue la cavalcata di Fratelli d'Italia, che nella rilevazione Swg per il Tg La7 risulta essere il primo partito del Paese con il 20,7%, davanti alla Lega con il 20,3%. Quasi appaiati i due partiti, a cui si aggiunge il 7% in crescita di Forza Italia.

Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere nelle preferenze degli italiani, tanto che per la prima volta in un sondaggio risulta essere primo partito a livello nazionale. Un'iniezione di fiducia per la Meloni e il suo gruppo, unico partito all'opposizione dell'attuale governo. Rispetto alla settimana precedente, Fratelli d'Italia ha guadagnato due decimi percentuali e, complice il lieve calo della Lega, ha attuato il sorpasso sul partito di Matteo Salvini, che ora ha il 20,3% delle preferenze degli elettori italiani. Come hanno sottolineato in più occasioni i due leader, la loro non è una gara e i risultati odierni delle rilevazioni Swg confermano che i due partiti sono pressoché appaiati, con buona pace del Partito democratico che arranca nelle retrovie.

La formazione di Enrico Letta, infatti, non raggiunge nemmeno il 19% dei consensi e si ferma al 18,8% ben lontano dai due partiti di testa del centrodestra. I dem sembrano al momento incapaci di far rientrare la crisi che li ha colpiti ormai molti mesi fa, come dimostra la loro scarsa incisività nelle questioni governative. Enrico Letta continua nella sua crociata solitaria contro Matteo Salvini e pone in secondo piano le questioni prioritarie, perdendo la fiducia dei suoi elettori. In un Paese in piena crisi economica, che sta lentamente uscendo da un'epidemia, il Partito democratico sembra essere più attento alle sue beghe interne e agli ideali piuttosto che ai problemi concreti dei suoi elettori, con conseguente perdita del consenso.

Non va meglio al Movimento 5 Stelle, ormai dimezzato nelle percentuali dei sondaggi, come dimostra anche l'ultima rilevazione Swg. I pentastellati si accontentano del 16,6% intanto che Giuseppe Conte e Beppe Grillo si stracciano le vesti e mandano in confusione l'elettorato. Azione! di Carlo Calenda è pressoché stabile al 3,9% in vista delle prossime amministrative di Roma e Sinistra italiana al 2,7%.