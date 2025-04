Volksvagen pensa di produrre tank

Ascolta ora 00:00 00:00

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano come quello di Porsche per i carri armati. A ottant'anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, il gruppo tedesco che produceva il Panzer Tiger della Wehrmacht sta valutando di tornare nel settore della difesa non direttamente, ma con l'acquisizione di partecipazioni in aziende del comparto. Il riarmo della Germania è un'occasione d'oro per Porsche che, proprietaria di Volkswagen, è colpita dalla crisi in cui versa l'intera industria automobilistica della Germania. Nel 2024, il gruppo ha subito una perdita netta di 20 miliardi di euro, dopo un utile di 5,1 miliardi di euro nel 2023. Per Volkswagen, di cui le famiglie Porsche e Piëch detengono il 53,3%, lo scorso anno si è chiuso con un crollo dell'utile del 30,6% a 12,39 miliardi di euro. Scarsi investimenti, salari elevati, ritardo sia nella svolta verso l'elettromobilità sia nella digitalizazione, concorrenza cinese e contraddizioni del Green Deal dell'Ue sono i fattori che hanno creato il pantano in cui si è arenato il settore automobilistico tedesco.

Uno stop che contribuisce notevolmente al rallentamento dell'economia della Germania, in stagnazione dopo due anni di recessione. Ora, i dazi sulle importazioni annunciati dagli Stati Uniti potrebbero portare la già locomotiva d'Europa ad affrontare nel 2025 il terzo anno consecutivo di contrazione del Pil, per la prima volta nella sua storia. A Berlino, la preoccupazione è palpabile e il riarmo deciso da Cdu, Csu e Spd che stanno negoziando la formazione del prossimo governo di Grande coalizione mira anche a evitare questo tonfo: armamenti come volano della crescita.

Il settore dell'auto guarda, quindi, con grande interesse al potenziamento delle Forze armate, riflettendo sulla possibilità di convertire la produzione da civile in militare. Un'attenzione ricambiata dal comparto delle armi, con l'Ad di Rheinmetall Armin Papperger che trova l'impianto di Volkswagen a Osnabrück, a rischio di chiusura, «molto adatto» alla produzione di mezzi corazzati.