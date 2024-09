Conte telefona: "Solidarietà umana". E mezzo governo lo ringrazia. "Un uomo onesto"

Ascolta ora 00:00 00:00

La premier Giorgia Meloni, dopo le «dimissioni irrevocabili» di Gennaro Sangiuliano da ministro, ha rilasciato un breve comunicato. «Una persona capace e un uomo onesto», ha fatto sapere la presidente del Consiglio, che ha ringraziato Sangiuliano «per lo straordinario lavoro svolto finora, che ha permesso al governo italiano di conseguire importanti risultati di rilancio e valorizzazione del grande patrimonio culturale italiano, anche fuori dai confini nazionali». Poi la leader di Fratelli d'Italia ha annunciato il nome del nuovo ministro della Cultura: Alessandro Giuli, che ha giurato nella giornata di ieri. Giuseppe Conte, ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, ha telefonato a Sangiuliano «per esprimere solidarietà umana». A farlo sapere è stato lo stesso ministero della Cultura. Anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini ha voluto ringraziare Sangiuliano «per questi due anni». «Benvenuto e buon lavoro ad Alessandro Giuli», ha fatto presente il leader della Lega. Stessi toni anche per l'altro vicepremier, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dopo aver espresso solidarietà a Sangiuliano, ha dichiarato che quest'ultimo «ha fatto» una «scelta» per «essere libero» anche «di difendersi».

Solidarietà anche dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che si è detto «dispiaciuto» per Sangiuliano «è stato un ottimo ministro della Cultura e una persona perbene». Ringraziamenti per il lavoro svolto da Sangiuliano e soliarietà sono arrivati anche dal ministro del Turismo, esponente di Fdi, Daniela Santanchè.