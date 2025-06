Difende migranti. Arrestato il candidato dem

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo il senatore democratico della California Alex Padilla, anche il candidato sindaco di New York Brad Lander, è stato clamorosamente arrestato in un tribunale per l'immigrazione di Manhattan. Lander, attualmente «comptroller», ovvero seconda carica cittadina, stava accompagnando un immigrato imputato fuori dalla corte quando è stato preso dagli agenti dell'Ice, sbattuto contro un muro e ammanettato. In questi giorni a New York sono in corso le primarie Dem per i candidati che puntano alle più alte cariche cittadine. Lander, che vede tra i suoi rivali nella corsa a sindaco l'ex governatore Andrew Cuomo e l'attuale primo cittadino (candidato come indipendente) Eric Adams, ha protestato con forza contro gli agenti dell'immigrazione che cercavano di separarlo dall'immigrato che stava scortando fuori dal tribunale col beneplacito del giudice: «Non sto ostacolando nulla. Non avete l'autorità di arrestare un cittadino americano che chiede di vedere un mandato giudiziario», ha gridato nel grattacielo dove erano in corso una serie di udienze relative a persone minacciate di deportazione. «È stato preso da agenti mascherati e detenuto dall'Ice. È una vicenda in corso che stiamo seguendo attentamente», ha dichiarato il suo ufficio. Con il comptroller è stato arrestato anche l'immigrato che Lander aveva preso sotto la sua protezione.

La notizia dell'arresto di Lander ha scatenato l'ira dei democratici. Durissime le parole del candidato sindaco progressista Zhoman Mamdani: «Questo è fascismo. Tutti i newyorchesi dovrebbero far sentire la loro voce. Rilasciatelo subito».