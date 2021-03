Draghi convince gli italiani Ma nella fiducia ai leader adesso la spunta Salvini

Il governo guidato da Mario Draghi promosso sulla gestione della pandemia. Ben il 77,1% degli italiani, infatti, ritiene che il nuovo esecutivo abbia messo in atto un cambiamento sul modo di affrontare l’emergenza sanitaria rispetto al governo Conte. È quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab2101 e professore all'università Mercatorum, dove è docente di strategie delle ricerche di opinione e dei consumi. Di tutt’altro avviso solo il 22,9% del campione che, invece, ritiene di non vedere novità rispetto al recente passato.

Dallo stesso sondaggio, effettuato nel periodo compreso tra l’8 ed il 10 marzo, emerge anche che la maggioranza degli italiani, per la precisione il 51,1%, è contraria all’adozione di un lockdown della durata di tre settimane per fronteggiare l’aumento dei contagi nel nostro Paese e per favorire la campagna di vaccinazione di massa. Favorevole a questa ipotesi drastica è il 48,9% degli intervistati.

La ricerca ha messo in luce anche l’attuale gradimento degli italiani verso i leader politici. Tra questi, escludendo il presidente del Consiglio Draghi, chi gode al momento della fiducia più alta è Matteo Salvini. Il leader della Lega sale dello 0,1% e raggiunge il 39,3%.

Stare lontano dall’attenzione mediatica garantita dal suo precedente ruolo fa male a Giuseppe Conte: l’ex premier, infatti, perde il -3,4% scendendo in seconda posizione al 37,8%. In calo (-0,8) Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia nella rilevazione si attesta al 36,9%. Sale dell'1,3% il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nella speeciale classifica si piazza al quarto posto con il 36,8%. Male il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che, perdendo lo 0,6%, scende al 33,5%. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si attesta al 31,1%.

Cresce dello 0,4% Nicola Zingaretti dopo le dimissioni da segretario del Pd. In ripresa (0,7%) anche Matteo Renzi che sale al 30,3%