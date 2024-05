Ebbe un rene di maiale: morto dopo 2 mesi

L'aspettativa di vita era di due anni ma evidentemente le cose non sono andate secondo i piani. È morto dopo quasi due mesi l'uomo che per primo al mondo era stato sottoposto a un trapianto con un rene di maiale geneticamente modificato. Lo hanno comunicato la sua famiglia e il Massachusetts General Hospital, l'ospedale che aveva eseguito l'intervento.

Richard Rick Slayman è stato sottoposto al rivoluzionario trapianto nel marzo scorso all'età di 62 anni e secondo quanto riferito dai chirurghi, il rene di maiale sarebbe durato almeno due anni. Il team dei trapianti del Massachusetts General Hospital ha dichiarato in un comunicato di essere profondamente rattristato dalla scomparsa di Slayman e ha espresso condoglianze alla sua famiglia ma al momento i medici non hanno alcuna indicazione sul fatto che Slayman sia morto a causa del trapianto.

L'uomo di Weymouth, Massachusetts, è stata la prima persona vivente a sottoporsi all'operazione. Aveva già subito un trapianto di rene in ospedale nel 2018, ma ha dovuto tornare in dialisi l'anno scorso perché il trapianto non era andato a buon fine. A seguito delle complicazioni della dialisi, i medici gli avevano suggerito di sottoporsi a un trapianto di rene di maiale.

La famiglia di Slayman ha ringraziato comunque i medici per «i loro enormi sforzi nel condurre lo xenotrapianto, hanno dato alla nostra famiglia altre sette settimane con Rick, e i nostri ricordi di quel periodo rimarranno nelle nostre menti e nei nostri cuori», si legge nel comunicato che è stato diramato. La famiglia ha aggiunto che Slayman è stato sottoposto all'intervento chirurgico anche per dare speranza alle migliaia di persone che hanno bisogno di un trapianto per sopravvivere. «Rick ha raggiunto questo obiettivo e la sua speranza e il suo ottimismo dureranno per sempre», si legge nella nota.

Secondo gli ultimi dati, più di 100mila persone sono in lista d'attesa negli Stati Uniti per ricevere un trapianto, la maggior parte dei quali sono pazienti con problemi renali, e migliaia muoiono ogni anno prima che arrivi il loro turno. Prima del caso di Slayman, i reni di maiale erano stati temporaneamente trapiantati soltanto in donatori cerebralmente morti.

Altri due uomini hanno ricevuto trapianti di cuore da maiali, entrambi però sono morti nel giro di pochi mesi.