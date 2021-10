"Fascisti", "Non conosco la matrice": è scontro Letta-Meloni

All'indomani dei violenti scontri che hanno travolto Roma e Milano s'infiamma lo scontro politico tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario del Partito Democratico ha puntato il dito contro la leader di Fratelli d'Italia condannando la presunta ambiguità sulle violenze mostrata dal leader di FdI. Letta ha anche criticato il fatto che Meloni fosse a Madrid, in occasione dell'evento Viva 2021 organizzato da Vox, partito della destra spagnola che fa parte del gruppo dei Conservatori europei di cui la stessa Meloni è presidente.

L'affondo di Letta

Qualche ora prima che Letta si lanciasse a testa bassa nella sua arringa di fuoco, Meloni aveva commentato i fatti di Roma spiegando di non conoscere la matrice della violenza andata in scena nella capitale. " Sicuramente è violenza e squadrismo, poi la matrice non la conosco ", ha dichiarato il leader di FdI dalla Spagna. " Sarà fascista, non sarà fascista. Il punto è che è violenza e squadrismo, questa roba va combattuta sempre ", ha quindi chiaramente commentato Meloni in merito agli scontri di ieri.

Dopo qualche ora, nel corso di un'intervista andata in onda a Mezz'ora in più, su Rai 3, Letta ha risposto a Meloni senza andare troppo per il sottile. " Ci sono delle colpe, delle responsabilità, non si può essere ambigui sulle violenze, sulla sicurezza, sulla libertà ", ha tuonato l'ex premier. " Se anche in queste ore si dice che non si capisce la matrice, condanniamo tutti e poi la prima persona con cui se la prendono è la ministra dell'Interno... Bisogna prendersela con i fascisti che hanno attaccato la Cgil. Si parli nelle scuole domani dell'assalto alla sede del sindacato, perché è un fatto gravissimo. Non ci si volti dall'altra parte ", ha concluso Letta.

"Meloni ospite dei neofranchisti"

Letta ha quindi attaccato Meloni per il fatto di essere ospite all'evento politico promosso dal partito spagnolo Vox. " Oggi Meloni parlava dalla Spagna, dal congresso del partito neofranchista che vuole rilanciare il regime franchista in Spagna, era lì ed era ospite d'onore ", ha dichiarato il segretario Dem, facendo presente che in Italia " c'è una disattenzione colpevole su questi temi ".

Nel frattempo, oltre a Letta anche altri fonti del Nazareno hanno replicato alle parole di Meloni. " Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista ", ha riferito l'agenzia AdnKronos.