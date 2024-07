Forzato il cellulare di Thomas Crooks con un dispositivo israeliano. Aperta un'indagine sulla sicurezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo l'attentato a Donald Trump, l'Homeland Security americana ha ufficialmente aperto un'inchiesta sui protocolli di sicurezza del Secret Service durante il comizio del tycoon. L'attentatore, Thomas Matthew Crooks è stato ucciso pochi istanti dopo aver sparato al candidato repubblicano e l'Fbi sta compiendo tutti gli accertamenti anche sulle sue ultime ore di vita. Secondo quanto riportato dal Washington Post, gli agenti federali hanno utilizzato una tecnologia israeliana per entrare nel telefono dell'attentatore. Gli inquirenti sono ricorsi a «Cellebrite», particolare tecnologia per hackerare il telefono del ventenne. Crooks, che ha usato un fucile d'assalto acquistato legalmente dal padre 11 anni fa, ha ucciso una persona e ne ha ferite gravemente due oltre a sfiorare Trump prima che un cecchino dei servizi segreti sparasse e lo uccidesse. Il telefono di Crooks potrebbe contribuire a chiarire il movente dell'attacco che ancora risulta ignoto. Senza la tecnologia israeliana, gli investigatori avrebbero impiegato settimane o forse mesi per forzare il sistema del telefono, mentre questa particolare funzione ha permesso loro di portare a termine il lavoro in soli 40 minuti. Cellebrite, azienda quotata al Nasdaq, in passato è stata oggetto di critiche anche feroci oltre che di esamo da parte di gruppi per i diritti umani per la vendita dei suoi servizi a regimi repressivi, tra cui Pakistan e Bielorussia. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità che Crooks abbia utilizzato due telefoni, dopo aver scoperto un cellulare con la batteria scarica nella sua casa di Bethel Park, dove viveva con i genitori.

Le sue ultime 48 ore sono state comunque in parte ricostruite. Il fucile è stato chiesto e ottenuto in prestito dal padre, poi il passaggio al poligono, l'acquisto di una scala da Home Depot e di un pacchetto di munizioni nell'armeria Allegheny Arms and Gun Works, confermati dai gestori. Poi il vuoto, fino a riapparire sul luogo dell'attentato di Butler.

Ma, come detto, esclusi moventi politici o affiliazioni a gruppi estremisti, resta il mistero sui moventi all'origine del gesto tanto da scavare anche nella vita scolastica e privata del giovane, descritto come un po' solitario ma mai violento.