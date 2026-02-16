Gaza, piano Trump. "Pronti 5 miliardi dal Board of Peace"

Donald Trump è pronto a presentare il piano per il dopoguerra a Gaza nella prima riunione formale del Board of Peace, e intanto incassa la promessa di oltre cinque 5 miliardi di dollari in aiuti per l'enclave palestinese dai membri dell'organismo. "Il 19 febbraio sarò nuovamente raggiunto dai membri del Board of Peace presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, dove annunceremo che gli Stati hanno impegnato oltre 5 miliardi per gli sforzi umanitari e di ricostruzione di Gaza, migliaia di persone nella Forza Internazionale di Stabilizzazione e nella Polizia Locale per mantenere la sicurezza e la pace per la popolazione", spiega il presidente americano su Truth. "Il Consiglio si rivelerà l'organismo internazionale più influente della storia, ha un potenziale illimitato", prosegue il tycoon, definendo "un onore essere il suo presidente".

L'inquilino della Casa Bianca ricorda che lo scorso ottobre ha pubblicato il Piano per la fine definitiva del conflitto a Gaza e "la nostra visione è stata adottata all'unanimità dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Poco dopo, abbiamo facilitato gli aiuti umanitari a velocità record e ottenuto il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti". "Proprio il mese scorso, una ventina di illustri membri fondatori si sono uniti a me a Davos, in Svizzera, per celebrarne la costituzione ufficiale e presentare una visione coraggiosa per i civili di Gaza e, in ultima analisi, ben oltre Gaza: la pace nel mondo", dice ancora The Donald. Nel suo lungo messaggio su Truth parla anche del disarmo di Hamas: a suo parere "è molto importante che mantenga il suo impegno per la piena e immediata smilitarizzazione". Alla riunione di giovedì si prevede la partecipazione di delegazioni provenienti da oltre 20 paesi, inclusi capi di stato: mentre le potenze del Medio Oriente, tra cui Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Israele, nonché nazioni emergenti come l'Indonesia, si sono unite al tavolo, i tradizionali alleati occidentali degli Stati Uniti si sono mostrati più cauti. Sul fronte italiano, fonti di Palazzo Chigi spiegano che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani si sono sentiti nelle ultime ore per un confronto sui temi all'ordine del giorno, e "il governo conferma la propria disponibilità a riferire in Parlamento, nella giornata di martedì, con il ministro in merito al Board of Peace".

Intanto, Al Jazeera citando fonti mediche fa sapere che le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, e parla di "ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli Usa a ottobre". Quattro delle vittime sono state uccise nella città meridionale di Khan Younis, riferisce una fonte dell'ospedale Nasser, in un attacco avvenuto oltre la cosiddetta "Linea Gialla".

Mentre gli altri 4 sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno preso di mira una tenda per sfollati nella zona di al-Faluja, nel nord della Striscia. L'Idf sostiene di aver condotto "attacchi contro Hamas, dopo che ieri nell'area di Beit Hanoun diversi miliziani armati si sono nascosti vicino alle macerie a est della Linea Gialla".