Giambruno: "Non ho difeso una donna"

«C'è una donna che avrei dovuto proteggere, una famiglia e una bambina che avrei dovuto tutelare. E non lo ho fatto».

L'ex compagno di Giorgia Meloni, il conduttore tv Andrea Giambruno, torna per la prima volta sotto i riflettori televisivi, nella trasmissione «Dritto e Rovescio» condotta su Rete4 da Paolo Del Debbio, e fa mea culpa per il famoso «fuorionda» che gli è costato la separazione (via social) dalla compagna di vita, nonchè premier: «Sono stato leggero, e ora ne pago quotidianamente le spese». Confessa: «Rivedermi in quel fuorionda è stato un trauma, ho provato imbarazzo per me stesso». Racconta: «La mia vita si è sgretolata nell'arco di una notte ma spero che il peggio sia alle spalle e adesso chiedo di essere giudicato per quello che farò».

É passato ormai un anno dalla trasmissione, via Strisca La Notizia, di quei frammenti di fuori onda registrati - a sua insaputa - nello studio tv da cui andava in onda, e dal terremoto mediatico, politico e poi anche personale che ha causato nell'autunno del 2023. «Ci ho messo almeno due mesi ad avere la forza di rivedermi - confida Giambruno - e la prima volta che lo ho fatto non mi sono neanche riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso, perchè io non sono così sul lavoro». Insomma: «Rivedermi è stato un trauma, e credo sia giusto a 13 mesi di distanza partire dalle scuse».

Qualche giorno fa era circolata la notizia che Giambruno avrebbe partecipato alla trasmissione Le Belve, condotta sulla Rai da Francesca Fagnani. Ma l'intervista è andata a monte, lui ha fatto sapere di aver rifiutato l'invito. Alcune indiscrezioni di stampa hanno parlato di una sua possibile fuoriuscita da Mediaset per passare ad una tv concorrente. Oggi è comunque prevista una sua apparizione in pubblico, come presentatore del libro dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano dedicato al neo-eletto presidente Usa Donald Trump. Nel frattempo, i rapporti con la premier si sono almeno apparentemente pacificati, nonostante la separazione i due hanno trascorso una parte delle vacanze estive in Puglia.

In tv, interrogato da Del Debbio, Giambruno ammette la «leggerezza» nelle battute finite in onda: «Ne ho pagato le spese, forse anche in maniera

eccessiva. Certo ho sbagliato a confondere il lavoro con l'amicizia». Ma «non sono un maschilista, nè un molestatore», dice, «eppure molti non hanno esitato a definirmi pubblicamente così. E davanti alla tv c'era mia figlia».