Dal governo un miliardo per l'istruzione: fondi per la scienza e per le paritarie

Pioggia di finanziamenti per scuola, università e ricerca. Il Miur, ministero dell'Università e della Ricerca, ha pubblicato le graduatorie relative al Fondo italiano per la Scienza. «Non c'è futuro - ha dichiarato il ministro Anna Maria Bernini, esponente di Forza Italia (nella foto in basso) - se non c'è ricerca. È per questo che noi vogliamo e dobbiamo investire sulle nostre eccellenze. Vogliamo farlo con contributi stabili, che diano prospettive e certezza al lavoro dei nostri ricercatori». I fondi stanziati sono pari a 338 milioni di euro. Il bando, come comunicato dallo stesso ministero, verrà riproposto anche per il prossimo biennio. E prevederà uno stanziamento pari a 475 milioni. I fondi, dunque, sono destinati ad aumentare. Tra coloro che sono stati finanziati, anche l'Università Federico II di Napoli, che potrà contare su quasi dieci milioni di euro.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, leghista, ha invece firmato due decreti che riguardano soltanto le scuole paritarie. I fondi previsti sono pari a circa 750 milioni di euro. Trattasi di finanziamenti che coprono soltanto l'anno scolastico che è in corso. Tra i focus del provvedimento, anche quello dell'inclusione. Tanto che 163 milioni e mezzo sono destinati proprio al sostegno degli studenti con disabilità.

Il ministero «conferma» così «il proprio impegno a sostenere e valorizzare le Scuole paritarie». Quelle che «rappresentano una componente fondamentale del nostro sistema educativo nazionale. Il nostro obiettivo di garantire a tutti gli studenti l'opportunità di una formazione di qualità».