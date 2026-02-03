Guerre etiche insufficienti. Difesa, energia e industria: prima di soccombere tentiamo l'ultimo assalto

Ne conosco troppi che straparlano di "Patria" e poi ci svenderebbero come una qualsiasi stellina nella bandiera Usa. Draghi dice "l'ordine globale è defunto" ma non fa filosofia, legge il cardiogramma di un mondo che ha prodotto vantaggi ma non ha curato le sue patologie, squilibri, dipendenze, e non ha impedito che il garante del sistema ne diventasse il sabotatore. Il rischio per l'Unione, dice, è triplo: subordinazione, divisione e deindustrializzazione. Lo si vede già. Le altre potenze agiscono come potenze e gli Usa cercano dominio e partenariato insieme, la Cina scarica i costi del suo sviluppo, e noi, intanto, alziamo il ditino della procedura e della morale, come se l'etica bastasse.

Dove si è federata (commercio, concorrenza, mercato, politica monetaria) l'Europa negozia, e viene rispettata, ma, per tutto il resto eccola sciogliersi in 27 paure. Draghi non propone gli "Stati Uniti d'Europa" recitati ai congressi, il suo è un federalismo pragmatico: integrare dove serve, con chi è pronto, senza farsi bloccare da chi non lo è. Dobbiamo soccombere? Allora tentiamo un ultimo assalto, perché non sarà un tramonto romantico, ma una serie di fabbriche chiuse, di tecnologie importate, di standard subiti, di deterrenza prestata; l'ultimo assalto può essere una difesa comune credibile, una politica industriale continentale e un'unione dell'energia e delle reti con investimenti comuni. È un paradosso neurologico. Trump è un cervello ridotto al sistema limbico: impulso, forza, gratificazione, mors tua vita mea, eterna competizione tra chi abbia più lungo il missile, la tariffa, la minaccia; l'Europa sembra un cervello col solo l'emisfero sinistro: norme, cavilli, compiacimento e la mollezza di chi confonde l'essere "migliore" con l'essere inerme, come se i valori fossero uno scudo balistico. Ma un'Europa incapace di difendere i propri interessi non preserverà neanche i propri valori.

Gli Usa non possono essere un modello: neppure quando vincono. Gli Usa, oggi, devono affrontare milioni di cittadini che cercano un nemico anche nel vicino di casa, sono minacciati da una libertà che è diventata licenza d'odio e da un diritto alle armi che è banalità d'uso. Il suo Presidente nega le evidenze, e fa trionfare, paradossalmente, un nuovo relativismo. La domanda vera non è su Trump, che è solo di passaggio, ma sulla capacità di due democrazie di resistere a se stesse. La loro, la nostra.

Tra qualche giorno, ad Alden Biesen, Draghi metterà i leader europei di fronte all'evidenza: o l'Europa diventa potenza oppure retrocede a terreno. Se il nuovo mondo è quello degli assalti, meglio allora che l'ultimo sia il nostro.