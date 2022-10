"Ha un problema con gli omosessuali”. Anche Antonella Viola contro Fontana

Da immunologa a opinionista politica, Antonella Viola contro Lorenzo Fontana. Ospite di Otto e mezzo, l’esperta dell’Università di Padova ha detto la sua sulla nomina del leghista a presidente della Camera dei deputati: un’analisi durissima, tranchant, a tratti anche caustica. A suo avviso, infatti, l’esponente del Carroccio ha un serio problema con gli omosessuali. Ma non solo: con Fontana a Palazzo Montecitorio, sempre secondo la professoressa, c’è il rischio di uno Stato meno laico.

Antonella Viola stronca Lorenzo Fontana

“Fontana ha un problema con le coppie arcobaleno” , l’affondo di Antonella Viola contro l’ex ministro della Famiglia: “Fontana ha un problema con gli omosessuali. Ha un problema con dei cittadini che non sono liberi di vivere la loro vita e di godere dei diritti come tutti gli altri”. Soffermandosi sulle mosse del centrodestra, l’immunologa ha parlato di un passo indietro, archiviando la “Meloni moderata”:“Abbiamo assistito alla prima spaccatura all’interno della coalizione di destra. I più moderati sono stati messi in un angolo” .

Ma l’assalto a Fontana non è terminato lì. Antonella Viola ha acceso i riflettori sul discorso del leghista alla Camera: “Oggi ha parlato del Papa, di santi, di beati… Io credo che avremo uno Stato meno laico e questo è un problema. Ogni volta che la religione entra pesantemente nella politica non è un buon segnale” . In questo modo, per la Viola, si va verso la perdita di diritti, se non abusi e soprusi: “Questo discorso di Fontana è stato preoccupante, molto più preoccupante del discorso di La Russa al Senato”.