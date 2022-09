"Putin vuol far vincere la destra". La propaganda di Hollande per Letta

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Direbbe Lucio Battisti a proposito di Francois Hollande, uno dei presidenti francesi meno popolari e amati d'Oltralpe, forse il primo responsabile del tracollo dello storico partito socialista nel suo Paese. L'ex presidente della Repubblica francese, mentre si gode la sua lauta pensione, entra a gamba tesa, a poche settimane dal voto, nel dibattito politico italiano al fine di dare man forte alla propaganda del Partito democratico tutta incentrata su antifascismo e incubo Putin. A proposito: se Hollande avesse preso posizione contro la sinistra, Letta e i dem avrebbero probabilmente gridato allo scandalo e alle ingerenze straniere. Ma, poiché le dichiarazioni dell'ex presidente sono un assist - per quello che vale - per il Partito democratico, allora è tutto ok. Solito doppiopesismo in salsa democratica. Sarà mica perché Enrico Letta, dal 25 marzo 2016, è commendatore di Francia, insignito con decreto presidenziale della Legion d’Onore proprio per volontà dell'allora presidente della Repubblica francese Hollande? Non è un mistero infatti che, nel 2013, quando Letta era premier e Hollande presidente, vi fosse una grande intesa e amicizia fra i due.

Hollande contro il centro-destra

Nello spot pro-dem dell'ex presidente socialista, non potevano mancare le - davvero poco originali - accuse di fascismo verso Giorgia Meloni. " Fratelli d'Italia è il movimento ereditato da Giorgio Almirante, già legato al Front National di Jean-Marie Le Pen, cioè ai neofascisti ", spiega. " La fiamma nel simbolo del Front National proviene dal Msi. L'esempio italiano può rafforzare la strategia che Marine Le Pen ha intrapreso da dieci anni, ovvero presentarsi come un partito tra i tanti, prendendo in prestito dalla sinistra il discorso sociale e dalla destra le invettive sulla sicurezza e l'immigrazione ", afferma.

L'Italia ha mantenuto una posizione netta con Mario Draghi: le sanzioni sono state approvate e il governo è stato molto duro con Putin. Ma ora? si chiede l'ex presidente. " Il leader russo punta sul sentimento di stanchezza che può insinuarsi in Italia e nelle nostre opinioni pubbliche ". Nella sua velina pro-Pd, Hollande afferma, senza fornire alcuna prova, che Matteo Salvini " è al servizio diretto della strategia di Putin. Il leader russo sta aspettando e lavorando per l'arrivo dell'estrema destra che quando sarà al potere potrebbe fare i suoi interessi, ovvero mettere in discussione il principio stesso delle sanzioni. Questo è il rischio del nuovo governo italiano: sceglierà la rinuncia e il disonore? È l'esempio peggiore che ci potrebbe essere ".

La propaganda dell'ex Presidente francese