I 70 anni di Angela Merkel. La festa privata e la fiction

L'ex cancelliera tedesca Angela Merkel festeggia 70 anni e fervono i preparativi per la sua festa, privata. Fioccano i telegrammi e gli auguri, tra cui quelli del cancelliere tedesco Olaf Scholz che, scrive, nutre «grande rispetto» per i risultati ottenuti dall'ex cancelliera e per il suo «lavoro instancabile» nei 16 anni alla guida del Paese.

È stata la prima, e finora unica, donna ad assumere il ruolo di cancelliere in Germania, incarico che ha portato avanti per ben 16 anni, da novembre 2005 a dicembre 2021. Una vera e propria «era Merkel», per i tedeschi e non solo. L'ex cancelliera ha rivestito un ruolo fondamentale nell'Unione europea e a livello internazionale, tanto da essere spesso definita «la donna più potente del mondo». Un bel salto in avanti rispetto all'etichetta di «ragazza di Kohl» affibbiatole dai media tedeschi all'inizio della sua carriera, dopo la sua nomina a ministra federale per le Donne e la Gioventù nell'esecutivo guidato dall'ex cancelliere Helmut Kohl.

Un soprannome mai amato da Merkel che, anni dopo, lo definì «piuttosto deprimente» perchè «non potevo essere percepita come una persona indipendente». Nata ad Amburgo il 17 luglio 1954 e cresciuta nell'ex Repubblica democratica tedesca (Ddr), si è laureata in Fisica a Lipsia, e ha avuto le sue prime esperienze politiche come membro del movimento giovanile socialista Libera gioventù tedesca (Fdj).

«L'ex cancelliera federale trascorrerà il suo compleanno in privato» si è limitato a riferire il portavoce di Angela Merkel, aggiungendo, come avvenuto anche durante il suo mandato, di non poter fornire ulteriori informazioni «su questioni private, anche dopo il ritiro dalla politica attiva».

Proprio in occasione del suo compleanno, l'Ard, il primo canale pubblico, le dedica una serie in cinque puntate. La vita di Angela raccontata con registrazioni di archivio, episodi interpretati da attrici, testimonianze di compagni di strada, amici e avversari, in tutto quasi tre ore.

La sua storia è anche quella

della Germania, dagli Anni Ottanta, quando Berlino era divisa dal Muro, alla riunificazione. Nella serie vengono raccontati vari aspetti della sua vita: dalle prime nozze alla Stasi che voleva arruolarla come informatrice.