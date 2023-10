I big dello sport in tour nelle piazze. "Ragazzi, fate squadra con i genitori"

Al via oggi a Verona il primo appuntamento di «Un campione in famiglia», il tour all'insegna del divertimento e del benessere promosso da Cattolica assicurazioni (Generali). L'obiettivo di questa iniziativa è esaltare lo sport come scuola di vita e veicolo di una socialità condivisa all'interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, oltre a valorizzare la necessità di uno stile di vita sano e sostenibile.

Piazza Bra si trasforma in un'arena dove tanti ragazzi si ritrovano con il loro parenti per vivere un momento ricreativo, guidati da quattro nomi simbolo dello sport italiano a livello internazionale: la stella del tennis azzurro Adriano Panatta, il centravanti della nazionale campione del mondo di Spagna 1982 Francesco Ciccio Graziani e due fuoriclasse del volley, Maurizia Cacciatori e Andrea Lucchetta. I partecipanti si cimentano in giochi di coordinazione, partecipando a vere e proprie gare, intervallati da momenti di intrattenimento e animazione.

«Noi creeremo la più grande palestra a cielo aperto d'Italia - dichiara Graziani - Non vediamo l'ora di partire per questo meraviglioso viaggio insieme a Cattolica e contribuire, con la nostra passione e la nostra storia di campioni dello sport, a rendere speciale una mattinata all'insegna del gioco, dell'animazione e del sano divertimento, coinvolgendo i giovani e le loro famiglie».

«Non si era mai riusciti a far praticare ai giovani attività sportiva assieme ai loro genitori» sottolinea Adriano Panatta. «Siamo molto contenti di essere al fianco di Cattolica in questa avventura e di incontrare tantissime famiglie in giro per l'Italia. Attraverso lo sport e il gioco di aggregazione, noi vogliamo favorire una socialità condivisa». Dopo Verona, la tappa successiva del tour si terrà a Bari il prossimo 2 dicembre, per poi proseguire a Viterbo, Asti, Brescia, Reggio Emilia, Ancona e Catania.

«Abbiamo selezionato i luoghi in base alla presenza sul territorio della nostra rete associativa e di organizzazioni come oratori e parrocchie - spiega Arianna Nardi, la responsabile marketing di Generali Italia - I nostri agenti sono punti di riferimento rilevanti della comunità, che ha il suo luogo di aggregazione nella piazza». Grazie a questa presenza capillare, Cattolica vuole far vivere i valori del proprio brand: benessere e sport.

«Da oltre 190 anni Generali protegge le famiglie italiane, instaurando con loro un rapporto di fiducia che ha saputo abbracciare intere generazioni, adattandosi a scenari molto diversi fra loro e trasformati negli anni» commenta Giancarlo Fancel, Country manager e ceo della società. «Il recente passato ci ha dato una lezione: la salute, per tutti noi, è diventata una priorità. È un tema a noi caro, così come lo è per l'80% degli italiani ed è anche centrale nel Pnnr». Il tour «Un campione in famiglia» è il modo ideale per sensibilizzare la popolazione su questa tematica. «Lo dico da genitore e non da atleta: è fondamentale far capire ai genitori quanto sia importante dare ai figli la possibilità di fare sport» afferma Maurizia Cacciatori. «I bambini devono imparare dei valori e, soprattutto, devono stare bene».