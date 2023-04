I nuovi leak Usa "Da Pechino altri due palloni-spia"

Almeno altri due palloni-spia cinesi hanno sorvolato gli Stati Uniti o infrastrutture critiche americane oltre a quello abbattuto lo scorso febbraio. Lo rivelano i file segreti trapelati in questi giorni di cui il Washington Post ha preso visione. Secondo le carte, le agenzie di intelligence americane erano a conoscenza di un velivolo spia di Pechino che ha sorvolato una portaerei americana e di un altro che si è schiantato nel Mar Cinese meridionale. Non è chiaro quando siano stati lanciati questi altri due palloni. I documenti top-secret rivelano inoltre che il pallone spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti tra gennaio e febbraio, Killeen-23, era dotato di una serie di sofisticatissimi sensori e antenne non ancora identificate dagli esperti americani ad una settimana dall'abbattimento. Quanto agli altri due velivoli, Bulger-21 e Accardo-21, non ci sono molti dettagli se non che il primo è stato prodotto dalla Eagles Men Aviation Science and Technology Group, una delle sei società cinesi che gli Usa hanno sanzionato a febbraio. La Cina sta bloccando la riprogrammazione della visita a Pechino del segretario di Stato americano, Antony Blinken, per timore che l'Fbi diffonda i risultati di un'indagine sul sospetto pallone spia cinese abbattuto sui cieli Usa. Lo ha riportato il Financial Times. Ma da Pechino hanno fatto sapere di non essere disposti a riprogrammare la visita di Blinken. La motivazione sarebbe la mancanza di chiarezza su come l'amministrazione del presidente Joe Biden gestirà le conclusioni dell'indagine sul caso.