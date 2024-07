Nel cellulare di Crooks ricerche anche su Biden

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel cellulare di Thomas Matthew Crooks, il ventenne che lo scorso 13 luglio ha tentato di assassinare Donald Trump e che è stato freddato dai cecchini del Secret Service durante un comizio in Pennsylvania, sono state trovate foto sia dell'ex presidente che dell'attuale Joe Biden. Lo rivela la Cnn, citando tre funzionari Usa che rendo noto che anche dall'analisi della cronologia delle sue ricerche online sul suo telefono è emerso che aveva controllato le date della convention democratica di Chicago e di altri comizi di Trump. Lo hanno riferito i funzionari dell'Fbi in una serie di briefing ai membri del Congresso, secondo quanto riporta il New York Times. Durante i briefing in teleconferenza, i funzionari dell'Fbi hanno anche riferito che c'erano indicazioni che il giovane fosse preoccupato per il suo stato mentale. Crooks infatti aveva fatto anche ricerche su importanti disturbi depressivi. Sempre in seguito all'analisi del telefono, è emerso che Crooks aveva scritto sulla piattaforma di videogiochi Steam che «il 13 luglio sarà la mia première, guardate mentre si svolgerà». Le fonti della Cnn non specificano quando il giovane avesse pubblicato il suo post o se vi fossero altri commenti simili. Gli investigatori stanno tentando di saperne di più sui movimenti di Crooks nei giorni e nelle ore precedenti il tentativo di assassinare l'ex presidente.

Crooks era originario di Bethel Park in Pennsylvania, a circa 70 km dal luogo del tentato assassinio, e si era diplomato nel 2022 alla Bethel Park High School con un premio di 500 dollari per matematica e scienze, secondo un quotidiano locale. Crooks lavorava nella cucina di una casa di cura locale, a breve distanza da casa sua. Crooks era un elettore repubblicano registrato.